20 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:34

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:34

İZMİR ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 00:30:41.84-2024-04-20 03:30:48.847 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 00:30:41.84-2024-04-20 03:30:48.847 saatleri arasında Kemalpaşa; , 7410. Sk., Çanakkale Cd., 7093/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:00.461-2024-04-20 17:00:07.594 saatleri arasında Laka; Orkide Sk., , Papatya, Papatya Sk., Zambak Sk., Gül, Lale Sk., Nergis, Gül Sk., Karanfil, Karanfil Sk., Laka Cd., Nergis Sk., Orkide elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:00.461-2024-04-20 17:00:07.594 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:53.586-2024-04-20 10:00:58.351 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:53.586-2024-04-20 10:00:58.351 saatleri arasında Laka; , Gül, Gül Sk., Karanfil, Karanfil Sk., Laka Cd., Lale, Lale Sk., Menekşe, Nergis, Nergis Sk., Orkide, Zambak Sk., Zambak, Papatya Sk., Papatya, Orkide Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:58.103-2024-04-20 17:00:02.678 saatleri arasında Laka; Lale, Gül Sk., Zambak Sk., , Gül, Zambak, Papatya Sk., Menekşe, Lale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:58.103-2024-04-20 17:00:02.678 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 16:00:45.575-2024-04-20 17:00:53.603 saatleri arasında Laka; Karanfil, , Gül, Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale, Lale Sk., Menekşe, Nergis, Nergis Sk., Orkide, Orkide Sk., Papatya, Papatya Sk., Zambak, Zambak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 16:00:45.575-2024-04-20 17:00:53.603 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:03.254-2024-04-20 12:00:10.661 saatleri arasında Belen; , 713, 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., İsimsiz19, 713. Sk., 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , 700. Sk., İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:03.254-2024-04-20 12:00:10.661 saatleri arasında Doğa; 620. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:03.254-2024-04-20 12:00:10.661 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:07.976-2024-04-20 16:00:20.894 saatleri arasında İskele; BURGAZ, , İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, Burgaz Cd., Fener Sk., Oruç Reis Sk., Piri Reis Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:07.976-2024-04-20 16:00:20.894 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:15.195-2024-04-20 16:00:22.912 saatleri arasında Yeşildere; , , YEŞİLDERE, YEŞİLDERE, İsimsiz54, İsimsiz54, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:15.195-2024-04-20 16:00:22.912 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Karaman; İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; Demirciler, Defne Sk., Başöğretmen Atatürk, Başar Sk., Bayramlı Kümeevleri, Bakkal Ali Çıkmazı, Bakkal Ali Çk., Ayna Sk., Armutlu Okul, Armutlu Belediye, Aralık, Ali Fehmi Cd., Akasya Sk., , DEREAĞZI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, LADİN, Çamlıca, Şehitler Cd., Şair Namık Kemal Sk., Şair Namık Kemal, İpek, İnönü Sk., İnönü, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı, Ziya Gökalp Sk., Ziya Gökalp, Yetim Ali Sk., Yeni, Yazar Sk., Yazar, Yasemin Sk., Yarış Sk., Yaresli Çıkmazı, Yaresli Çk., Veli Üzümcü Cd., Uçak Sk., Uzay Sk., Tınaztepe Sk., Tınaztepe, Taşıt Sk., Söğüt, Seyfettin Günak Cd., Serin Sk., Sarısalkım, Sarmaşık Sk., Sarmaşık, Sandal Sk., Sandal, Saat Sk., Reyhan Sk., Palmiye Sk., Oya Sk., Numune Sk., Numune, Mustafa Celal Cd., Mustafa Altınel Cd., Mustafa Altınel, Mithatpaşa Sk., Mithatpaşa, Misakı Milliye Sk., Misakı Milliye, Mersin Sk., Mercan Sk., Selvi Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Manolya Sk., Lale Sk., Kısmet Sk., Kırçiçeği, Kurtuluş Sk., Kurtuluş, Kristal Sk., Kristal, Kazım Dirik Cd., Kazım Dirik, Kayın, Kartal, Kaptan, Kadife Sk., Hizmet Sk., Hamam Sk., Gültekin Göktürk, Gül Sk., Görece Cd., General Kazım Karabekir Cd., Fulya Sk., Fesleğen Sk., Fener Sk., Fener, Faik Bey Cd., Faik Bey, Eğitim Cd., Etem Efendi Cd., Duatepe Sk., Duatepe, Dokuz Eylül Sk., Dokuz Eylül, Dereli Sk., Demirciler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Ören Egemen; İncirlipınar, MEVLANA, ÖREN TURGUTLU, Çiçek Sepeti, Çağlayan, Çamlık, Yücel, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yağcılar, Ulus, Turgutlu2, Papatya, Ova Sınır, Nuri Bayrak Çk., Mustafa Kemal, Morsalkım, Merkez, Lilyum, Kooperatif Sk., Kocabıyık, Gazi Mustafa Kemal, Gazeteci Uğur Mumcu, Eski Okul Sk., Eski Okul, Dere, Dede, Bahçeler, 2. Bahçeler Sk., 1. Bahçeler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; hayvankıran kümeevler, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, KOŞAR, Hayvankıran, HAYVANKIRAN KÜME EVLER, ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER, ÇAĞILTEPE, Şimşir, Şahin, İstiklal, İbrahim Bey, Çimen, Çağıltepe, Çağlar, Çay, Zümrüt, , Altınpark, Ardıç, Armutlu Belediye, Armutlu Belediye Cd., Armutlu Okul, Armutlu İzmir, Armutlu İzmir Cd., Aydın, Açelya, Barış, Bağcılar, Bülbül, Yıldırım Kemal Sk., Yıldırım Kemal, Yeni Ardıç, Yeni, Yakut, Sülün, Serçe, Sedir, Sağlık cd, Sanayi, Samanyolu, Sakarya, Rüzgar, Pırlanta, Park, Palamut, Nehir, Muzaffer, Mevlana Celalettin Rumi, Mescit, Meram, Lider, Kırlangıç, Koca Cami, Kazım Dirik, Kartal, Karalılar Çıkmaz, Kanarya, Kahraman, Deniz, Değirmen, Dokuz Eylül, Egemen, Emek, Emek Cd., Fethi Bey, Ful, Fırtına, Gençlik, Gültekin Göktürk, Hacı Hafız Çıkmazı, Hacı Kadir Çıkmazı, Hakimiyeti Milliye, Hakimiyeti Milliye Sk., Işık, Işın elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Aşağıkızılca; , 2000. Sk., 2000/1. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, Bahçelievler Küme, Kemalpaşa Yolu, Tepe Evleri, Özen, bahçeli evler kümeevler, 2032, 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Bayramlı; TEKÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Arıkbaşı, Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Manavoğlu Sk., Manavoğlu, M. Ali Sevinç Cd., Lise, Kurt Ahmet, Koca Terzi Sk., Koca Terzi, Koca Ahmetler, Kirazlık, Kemal Atatürk Cd., Kemal Atatürk, Kaymakam Bey Sk., Kaymakam Bey, Kadıoğlu Sk., Hüseyin Özen Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hanönü, Hancı Sami Sk., Hancı Sami, Halil Furan Çk., EMİNE HOCA, Durmuşça Sk., Durmuşça, Cumhuriyet Alanı, Cami Kebir Sk., Bahçivan Sk., Atlas, Mehmet Tokmak, Namık Kemal Sk., Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu, Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zafer, Zeytincik, Zeytincik Sk., Mehmet Bey Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., Şehit Er Bekir Varol, YILMAZ ABASIZ, EKMEN, GÖLET, ÇEVİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Ören İzmir Cd., Örnek Sk., İncirlipınar, Şadibey Cd., Şahinoğlu, Şahinoğlu Sk., Şair, Şakir Türk, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şen Çk., Şimşek, İsimsiz22, ÇİĞDEM, YAKA KÜMEEVLER, erdal inönü, GÜR, ZEYTİN, Akçeşme, Akçeşme Sk., Arıkaltı Cd., Ataca Çk., Atıcı Sk., Ayanoğlu, Bahçeciler Sk., Balcı Sk., Barbaros Hayrettin, Barbaros Hayrettin Sk., Beyazıt, Beyazıt Sk., Beyler, Beyler Sk., Cami Çk., Ceylan Sk., Dağlı, Demir, Dilber Sk., Dumlupınar, Dumlupınar Cd., ERCAN, Erdal İnönü, Fatih, Fatih Cd., Ferah Çk., Gacara Hasan, Gelincik, Gelincik Sk., Gümüş, Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz, Irmak Sk., Işık Çk., Japon, Kamelya, Kanuni, Karagöz Sk., Kiraz, Kooperatif Sk., Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Kırman Sk., Limoncuk Sk., Macar, Mercanağacı Sk., Mert, Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Minare, Minare Sk., Mor Menekşe Sk., MOTORCU HULUSİ, Mustafa Kemal, , 1. Seyran Sk., 2. Seyran Sk., 3.Seyran. Sk., 30.Ağu, Acaroğlu, Acaroğlu Sk., Mücahit, Mücahit Sk., Müderris, Naim Cd., Nergis Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Safir, Sakarya, Sakarya Cd., Sarı Akasya, Sarı Zambak, Sarı Zambak Sk., Savranoğlu, Savranoğlu Sk., Seke Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., Sinan, STADYUM, Su Değirmeni, Su Değirmeni Sk., Sümbül Sk., Taflan, Topel Cd., Tuna Cd., Turgutlu Cd., Türk, Yaka, Yaka Küme Evleri, Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yağcı Sk., Yener Sk., Yonca, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek, Zeybek Çk., ZÜBEYDE HANIM, Çakıcı, Çakıcı Çk., Çetin, Çınar, Çıra, Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Sk., Ören Turgutlu, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; Yozgatlı, Yaprak Sk., Yangözoğlu, Yaka Mevki Bent Yolu, Umut, Ulucak, Tireli, Tamtürk Sk., Seymen Sk., Seymen, Sarıoğlu Sk., Sarıoğlu, Sadullah Cengiz, Oyun Alanı Sk., Oyun Alanı, Okul Önü, Nergis Zambağı, Mehmet Cingöz, Kırmızı Sk., Koca Hüseyin, Kaymakçı Sk., Kaymakçı, Kasap Ali Sk., Kasap Ali, Karanfil, Hürriyet, Hafız Osman Sk., Hafız Osman, Hacı Hasan, Hacı Ethem Sk., Hacı Ethem, Gürol Sk., Fevzi Çakmak Cd., Fevzi Çakmak, Ekşioğlu Sk., Ebülhüda Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Ebe Emine Özkan, Dibektaşı Sk., Dibektaşı, Deveci Ömer, Dede Güme, Cumhuriyet Alanı, Beşikler Sk., Bekçi Sabit Sk., Bağyurdu İzmir, Bakırlı Sk., Avcılar Sk., Ankaralı Sk., Ankaralı, Ali Kurt Sk., Abdüloğlu Sk., Abdüloğlu, , KALPAKKAYA, BAĞYURDU İZMİR, İsmet İnönü Cd., İsmet İnönü, İsmail Ulusan, Özmete, Çolak Ethem Sk., Çamdibi Sk., Çamdibi, Yozgatlı Sk., Yeşildere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Yiğitler; Yiğitler Yol, Yiğitler Kümeevleri Sk., Saz Yolu, Menengeç Mevkii Yolu, Aşağı Sk., 6001, İsimsiz9, menengeç mevkiiyolu kümeevler, , Bağyurdu İzmir, LİMON SK., Yukarı Yiğitler, Yukarı, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu Cd., Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Ovacık; Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Güvendik Yolu, Dedekler Yolu, Damlar Yolu, Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; 7001, Kestaneli Bağlar, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Şehit Er Bekir Varol, İsmail Er Cd., Çiçekçi, 2. ÇEŞME, Vargör, Topçu Sk., Tavukçular Sk., Selçuk, Saraçoğlu Sk., Saraçoğlu Cd., Saka Sk., Saka, Parsa, Ova, Mısırlı Sk., Mimoza Sk., Mercanköşk Sk., Menderes Cd., Meltem, Kumru, Kumova Sk., Kumova, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kara Mehmet, Kahyalar, Hasan Tahsin, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Gardelya, Emin Erol Cd., Doğan, Değirmencioğlu Sk., Demirci Mehmet Sk., Belediye, Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, İsimsiz1, Şakiroğlu, Ünveren, Çavuşoğlu, Mısırlı, Bağyurdu İzmir, Bahçelievler, Adil Bey, 8 Eylül Kurtuluş, 7000. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; İsimsiz5, Osman Atay Sk., Mustafa Sungur, Kahveci Ali Sk., Kadir Usta Sk., Kadir Usta, Hacıoğlu Sokak, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu, Esen Sk., Esen, Bekçi İbrahim Sk., Behçet Atay Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu İzmir, Bayraktar Sk., Bayraktar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Aşağıkızılca; Tepe Evleri, Özen, bahçeli evler kümeevler, 2032, 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, 2022. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, Bahçelievler Küme, Kemalpaşa Yolu, , 2000. Sk., 2000/1. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2023. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Bayramlı; TEKÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Arıkbaşı, Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Atlas, Bahçivan Sk., Cami Kebir Sk., Cumhuriyet Alanı, Durmuşça, Durmuşça Sk., EMİNE HOCA, Halil Furan Çk., Hancı Sami, Hancı Sami Sk., Hanönü, Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey, Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk, Kemal Atatürk Cd., Kirazlık, Koca Ahmetler, Koca Terzi, Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet, Lise, M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu, Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak, Namık Kemal Sk., Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu, Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zafer, Zeytincik, Zeytincik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., Şehit Er Bekir Varol, YILMAZ ABASIZ, EKMEN, GÖLET, ÇEVİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , 1. Seyran Sk., 2. Seyran Sk., 3.Seyran. Sk., 30.Ağu, Acaroğlu, Acaroğlu Sk., Akçeşme, Akçeşme Sk., Arıkaltı Cd., Ataca Çk., Atıcı Sk., Ayanoğlu, Bahçeciler Sk., Balcı Sk., Barbaros Hayrettin, Barbaros Hayrettin Sk., Beyazıt, Beyazıt Sk., Beyler, Beyler Sk., Cami Çk., Ceylan Sk., Dağlı, Demir, Dilber Sk., Dumlupınar, Dumlupınar Cd., ERCAN, Erdal İnönü, Fatih, Fatih Cd., Ferah Çk., Gacara Hasan, Gelincik, Gelincik Sk., Gümüş, Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz, Irmak Sk., Işık Çk., Japon, Kamelya, Kanuni, Karagöz Sk., Kiraz, Kooperatif Sk., Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Kırman Sk., Limoncuk Sk., Macar, Mercanağacı Sk., Mert, Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Minare, Minare Sk., Mor Menekşe Sk., MOTORCU HULUSİ, Mustafa Kemal, Mücahit, Mücahit Sk., Müderris, Naim Cd., Nergis Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Safir, Sakarya, Sakarya Cd., Sarı Akasya, Sarı Zambak, Sarı Zambak Sk., Savranoğlu, Savranoğlu Sk., Seke Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., Sinan, STADYUM, Su Değirmeni, Su Değirmeni Sk., Sümbül Sk., Taflan, Topel Cd., Tuna Cd., Turgutlu Cd., Türk, Yaka, Yaka Küme Evleri, Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yağcı Sk., Yener Sk., Yonca, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek, Zeybek Çk., ZÜBEYDE HANIM, Çakıcı, Çakıcı Çk., Çetin, Çınar, Çıra, Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Sk., Ören Turgutlu, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir, Ören İzmir Cd., Örnek Sk., İncirlipınar, Şadibey Cd., Şahinoğlu, Şahinoğlu Sk., Şair, Şakir Türk, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şen Çk., Şimşek, İsimsiz22, ÇİĞDEM, YAKA KÜMEEVLER, erdal inönü, GÜR, ZEYTİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Kahyalar, Kara Mehmet, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kumova, Kumova Sk., Kumru, Meltem, Menderes Cd., Mercanköşk Sk., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Ova, Parsa, Saka, Saka Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Sk., Selçuk, Tavukçular Sk., Topçu Sk., Vargör, 2. ÇEŞME, Çiçekçi, İsmail Er Cd., Şehit Er Bekir Varol, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Kestaneli Bağlar, 7001, Hasan Tahsin, Demirci Mehmet Sk., Belediye, Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, İsimsiz1, Şakiroğlu, Ünveren, Çavuşoğlu, Mısırlı, Bağyurdu İzmir, Bahçelievler, Adil Bey, 8 Eylül Kurtuluş, 7000. Sk., , Değirmencioğlu Sk., Doğan, Emin Erol Cd., Gardelya, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; , Karabağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz6, Beyler Yolu, Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Yiğitler; , menengeç mevkiiyolu kümeevler, İsimsiz9, 6001, Aşağı Sk., Menengeç Mevkii Yolu, Saz Yolu, Yiğitler Kümeevleri Sk., Yiğitler Yol, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yukarı, Yukarı Yiğitler, LİMON SK., Bağyurdu İzmir elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; İsimsiz5, Osman Atay Sk., Mustafa Sungur, Kahveci Ali Sk., Kadir Usta Sk., Kadir Usta, Hacıoğlu Sokak, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu, Esen Sk., Esen, Bekçi İbrahim Sk., Behçet Atay Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu İzmir, Bayraktar Sk., Bayraktar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; KALPAKKAYA, BAĞYURDU İZMİR, İsmet İnönü Cd., İsmet İnönü, İsmail Ulusan, Özmete, Çolak Ethem Sk., Çamdibi Sk., Çamdibi, Yozgatlı Sk., Yozgatlı, Yeşildere, Yaprak Sk., Yangözoğlu, Yaka Mevki Bent Yolu, Umut, Ulucak, Tireli, Tamtürk Sk., Seymen Sk., Seymen, Sarıoğlu Sk., Sarıoğlu, Sadullah Cengiz, Oyun Alanı Sk., Oyun Alanı, Okul Önü, Nergis Zambağı, Mehmet Cingöz, Kırmızı Sk., Koca Hüseyin, Kaymakçı Sk., Kaymakçı, Kasap Ali Sk., Kasap Ali, Karanfil, Hürriyet, Hafız Osman Sk., Hafız Osman, Hacı Hasan, Hacı Ethem Sk., Hacı Ethem, Gürol Sk., Fevzi Çakmak Cd., Fevzi Çakmak, Ekşioğlu Sk., Ebülhüda Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Ebe Emine Özkan, Dibektaşı Sk., Dibektaşı, Deveci Ömer, Dede Güme, Cumhuriyet Alanı, Beşikler Sk., Bekçi Sabit Sk., Bağyurdu İzmir, Bakırlı Sk., Avcılar Sk., Ankaralı Sk., Ankaralı, Ali Kurt Sk., Abdüloğlu Sk., Abdüloğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; DEREAĞZI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, LADİN, Çamlıca, Şehitler Cd., Şair Namık Kemal Sk., Şair Namık Kemal, İpek, İnönü Sk., İnönü, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı, Ziya Gökalp Sk., Ziya Gökalp, Yetim Ali Sk., Yeni, Yazar Sk., Yazar, Yasemin Sk., Yarış Sk., Yaresli Çıkmazı, Yaresli Çk., Veli Üzümcü Cd., Uçak Sk., Uzay Sk., Tınaztepe Sk., Tınaztepe, Taşıt Sk., Söğüt, Seyfettin Günak Cd., Serin Sk., Sarısalkım, Sarmaşık Sk., Sarmaşık, Sandal Sk., Sandal, Saat Sk., Reyhan Sk., Palmiye Sk., Oya Sk., Numune Sk., Numune, Mustafa Celal Cd., Mustafa Altınel Cd., Mustafa Altınel, Mithatpaşa Sk., Mithatpaşa, Misakı Milliye Sk., Misakı Milliye, Mersin Sk., Mercan Sk., Selvi Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Manolya Sk., Lale Sk., Kısmet Sk., Kırçiçeği, Kurtuluş Sk., Kurtuluş, Kristal Sk., Kristal, Kazım Dirik Cd., Kazım Dirik, Kayın, Kartal, Kaptan, Kadife Sk., Hizmet Sk., Hamam Sk., Gültekin Göktürk, Gül Sk., Görece Cd., General Kazım Karabekir Cd., Fulya Sk., Fesleğen Sk., Fener Sk., Fener, Faik Bey Cd., Faik Bey, Eğitim Cd., Etem Efendi Cd., Duatepe Sk., Duatepe, Dokuz Eylül Sk., Dokuz Eylül, Dereli Sk., Demirciler Sk., Demirciler, Defne Sk., Başöğretmen Atatürk, Başar Sk., Bayramlı Kümeevleri, Bakkal Ali Çıkmazı, Bakkal Ali Çk., Ayna Sk., Armutlu Okul, Armutlu Belediye, Aralık, Ali Fehmi Cd., Akasya Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Ören Egemen; İncirlipınar, MEVLANA, ÖREN TURGUTLU, Çiçek Sepeti, Çağlayan, Çamlık, Yücel, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yağcılar, Ulus, Turgutlu2, Papatya, Ova Sınır, Nuri Bayrak Çk., Mustafa Kemal, Morsalkım, Merkez, Lilyum, Kooperatif Sk., Kocabıyık, Gazi Mustafa Kemal, Gazeteci Uğur Mumcu, Eski Okul Sk., Eski Okul, Dere, Dede, Bahçeler, 2. Bahçeler Sk., 1. Bahçeler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; Dokuz Eylül, Egemen, Emek, Emek Cd., Fethi Bey, Ful, Fırtına, Gençlik, Gültekin Göktürk, Hacı Hafız Çıkmazı, Hacı Kadir Çıkmazı, Hakimiyeti Milliye, Hakimiyeti Milliye Sk., Işık, Işın, Kahraman, Kanarya, Karalılar Çıkmaz, Kartal, Kazım Dirik, Koca Cami, Kırlangıç, Lider, Meram, Mescit, Mevlana Celalettin Rumi, Muzaffer, Nehir, Palamut, Park, Pırlanta, Rüzgar, Sakarya, Samanyolu, Sanayi, Çağlar, Çay, Zümrüt, Yıldırım Kemal Sk., Yıldırım Kemal, Yeni Ardıç, Yeni, Yakut, Sülün, Serçe, Sedir, Sağlık cd, hayvankıran kümeevler, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, KOŞAR, Hayvankıran, HAYVANKIRAN KÜME EVLER, ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER, ÇAĞILTEPE, Şimşir, Şahin, İstiklal, İbrahim Bey, Çimen, Çağıltepe, , Altınpark, Ardıç, Armutlu Belediye, Armutlu Belediye Cd., Armutlu Okul, Armutlu İzmir, Armutlu İzmir Cd., Aydın, Açelya, Barış, Bağcılar, Bülbül, Deniz, Değirmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında Hisarlık; İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, Hisarlık, , OVACIK, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:20.32-2024-04-20 10:00:36.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:15.212-2024-04-20 15:00:31.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:24.822-2024-04-20 15:00:32.229 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:24.822-2024-04-20 15:00:32.229 saatleri arasında Barbaros; 7021/1, İsimsiz69, 7032, 7031/1 Sk., BARBAROS, 7030, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:24.822-2024-04-20 15:00:32.229 saatleri arasında Kadıovacık; 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:53.586-2024-04-20 10:00:58.351 saatleri arasında R. Şevket İnce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:56.372-2024-04-20 13:00:13.585 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:56.372-2024-04-20 13:00:13.585 saatleri arasında Manavkuyu; , 275/2. Sk., 275/6. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 16:00:45.575-2024-04-20 17:00:53.603 saatleri arasında R. Şevket İnce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.628-2024-04-20 12:00:04.532 saatleri arasında Camikebir; 97/9, 97/9, 97/6, 97/6, Serpil Ercanlı Cd., Serpil Ercanlı Cd., Gözsüzler Cd., Gözsüzler Cd., 97/3, 97/3, 97/2 Sk., 97/2 Sk., 97/10, 97/10, , , 97/2, 97/2, 97/6, 97/6, 89/1, 89/1, 89/1 Sk., 89/1 Sk., 97, 97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.628-2024-04-20 12:00:04.532 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında İsa Bey; 2048, kuyumcu mevkii, TARİŞ ARKASI, İsimsiz10, , 2049, 2050, Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz18, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz11, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz123, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz125, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, ayvalık sıfatı, KORUDAĞ MEVKİİ, ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında Zafer; , Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz9, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında Barutçu; , Barutçu Yolu, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, CİVAŞİR MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında Belevi; , İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz105, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129, İsimsiz99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında Zeytinköy; , KEMİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:54.937-2024-04-20 14:00:05.489 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Atatürk; DÖNMEZ, , Atatürk Mah İç Yol, ATATÜRK, AYAN, AYDOĞDU, BARIŞ, CAMİ, Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sokağı, Cevızlı Kuyu Sokagı, Garaj Sk., Kültür Blv., Leylak Sk., Lozan Sokağı, Maarif Sk., Patıka, Posta Sk., Pulcu Sokağı, Raşit Başoğlu Caddesi, SAĞLIK, TURP, Uzun Sokagı, Uzun Sokağı, YÜKSEL, YILDIZ, ÖDEMİŞ, Ödemiş Cd., ÖZGÜR, İSTİKLAL, ŞEHİT OSMAN SARI, ŞENTÜRK, NAZİLLİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz55, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz19, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, Patika, İsimsiz104, BANKA, KIBRIS, GÜLER, KORGALI, BEYDAĞ LOZAN, BÜLBÜL, 50.YIL, CEYLANOĞLU, KAYMAKAM YUSUF DOĞAN, ARITÜRK, FERAH, EŞME, BALCI, ZEYBEK, SELVİ, NAZİLLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Aktepe; İsimsiz172, İsimsiz182, 80.YIL, ÖDEMİŞ YOLU, , Afacan Sk., AYDIN, Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cad., Hasan Çavuş Caddesi, Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Caddesi, Köprübaşı Mevki Sk., Kırlı Sokağı, Patika, Çatal Sk., BARAJ ÇEVRE YOLU SK., Mehmet Emin Balcı, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, AFACAN, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, ÇATAL, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz20, ÇATAL, İsimsiz46, İsimsiz50, ÇATAL, İsimsiz52, İsimsiz27, ÇATAL, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz31, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz32, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz69, İsimsiz73, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz101, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz126, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz133, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz145, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz160, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz167, İsimsiz169, HASAN ÇAVUŞ, İsimsiz171 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Cumhuriyet; 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI, BAHRİYE ÜÇOK, Aşçı Sk., ATATÜRK, Arif Sk., Alaçayır Mevki Sk., ADNAN MENDERES, Adaküre Yolu, 75.YIL, , ÖDEMİŞ, KARANFİL, PAZARALTI MEVKİİ, CUMHURİYET KÜLTÜR, SÜMBÜL, ZAMBAK, AKDAĞ, EREN, 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI, EŞSİZ, ZEYTİNLİK1, ulus-1, ELMA, SANAYİİ SİTESİ C BLOK, SANAYİİ SİTESİ YANI, SANAYİİ SİTESİ D BLOK, SANAYİİ SİTESİ B BLOK, SANAYİİ SİTESİ F BLOK, SANAYİİ SİTESİ H BLOK, SANAYİİ SİTESİ A BLOK, BEYDAĞ LOZAN, DEMİRCİ, İNÖNÜ, MAREŞAL F.ÇAKMAK, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz92, İsimsiz128, İsimsiz123, İsimsiz120, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, ADNAN MENDERES, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz46, SANAYİİ SİTESİ A BLOK, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, ALAÇAYIR MEVKİİ, ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU, İSTİKLAL, İnönü Cad., Özlü Sk., ÖZLEM, Ödemiş Cd., ÇINGIRAK, Çukur Sk., Çelik Sk., ÇAYAĞZI, ÇAY, ÇARŞI, Çakır Sk., ZEYTİNLİK 2, Zambak Sk., YILMAZ, Yurtseven Sk., Yeni Sk., ULUS, TOPÇU, SELEK, Sebze Pazarı Sk., Raşit Başoğlu Cd., Raşit Başoğlu Caddesi, Patika, PARK, Nergiz Sk., Mercan Sk., Menekşe Sk., Mareşal F.Çakmak, Maden Sk., LALE, Kültür Blv., KAVAKYOLU, Karaosmanoğlu Sk., Kaleardı Sk., Kadı Sk., Kader Sk., HAN, Gündüz Sk., GÜL, Emniyet Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Beyköy; HÜDAVERDİ AYGÜN, AYGAN, İsimsiz57, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, BEYLER, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, KUVAYİ MİLLİYE YOLU, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, BEYLER, İsimsiz30, İsimsiz29, TEPE MEVKİİ, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İşçi Lojmanları Küme Evleri, Tepe Mevki Sokagı, Sucubaşı Sokağı, Patika, Cevızlı Kuyu Sokagı, Beyler Sk., Beyköy İç Yol, Beyköy Yolu Sokağı, Beyköy Yolu Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Adaküre; , Adaküre Köyü İç Yol, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Patika Yolu, Adaküre Yolu, Adaküre İç Yolu, Patika, ADNAN MENDERES, İsimsiz2, İsimsiz91, Başarı, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz84, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Alakeçili; , BAŞAK, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz11, EMEK, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz62, EMEK, EMEK, İsimsiz66, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz38, İsimsiz41, EMEK, İsimsiz86, İsimsiz46, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Bakırköy; , TUNA, Bakırköy Mahallesi İç Yol, Patika, KULLAR, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, MEVSİM, İsimsiz11, İsimsiz12, MEVSİM, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, MEVSİM, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, DEMİRCİLER, Demirciler, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Çamlık; , Patika, Patıka, Yonca, Çamlık Köyü İç Yolu, Çamlık Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Çiftlikköy; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, KAPTAN, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, KAPTAN, KAPTAN, İsimsiz24, İsimsiz25, KAPTAN, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, MANDIRAS, MANDIRAS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Çomaklar; , Patika, Patıka, Çamlık Yolu, Çomaklar Köyü, Çomaklar Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Eğridere; , Eğridere Köyü İç Yol, Patika, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz2, İsimsiz61, KOKARCA, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz21, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz104, ÇAMLI BURUN, ÖRENLER, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz119, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129, İsimsiz130, ÇAMCILAR, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, ÇAMCILAR, İsimsiz143, İsimsiz144, Yonuç, ÇAMLI BURUN, ÖRENLER, Kokarca Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Erikli; , Erikli Köyü, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Patika Yolu, Erikli Yolu, Erikli İç Yolu, Okul Yolu, Patika, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz16, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz13, TABAKLAR, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, SEDEF elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Halıköy; , Halıköy, Halıköy Köyü İç Yolu, Halıköy Yolu, Halıköy İç Yol, Halıköy İç Yolu, Halıköyü İç Yol, Nehir, Patika, DAMLA, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz126, İsimsiz235, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, NEHİR, NEHİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Karaoba; , GONCA, Karaoba Mahallesi İç Yol, Çifte Kuyular, İsimsiz1, OVA, KULLAR, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, ÇİFTE KUYULAR, MEVSİM, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz34, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz42, DOĞA, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz43, İsimsiz48, İsimsiz10, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz55, İsimsiz35, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, GONCA, İsimsiz67, İsimsiz49, ÇAMCILAR, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz68, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, GONCA, İsimsiz79, İsimsiz81, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz88, İsimsiz89, ÇİFTEKUYULAR, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Kurudere; , Doğa, Kurudere Köyü, Kurudere Köyü İç Yolu, Patika, Patıka, BEYDAĞI İÇ YOLU, İsimsiz28, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz96, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz115, İsimsiz116, DOĞA, DOĞA, İsimsiz124, İsimsiz125, DOĞA, DOĞA, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, DOĞA, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz160, İsimsiz161 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yukarıtosunlar; GÜVEN, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, GÜVEN, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, GÜVEN, Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu, Güven, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yukarıaktepe; İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz38, İsimsiz68, İsimsiz52, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, DUTDİBİ, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz45, PLAMUTÇUK, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, Hacıeliler, HACIALİLER, PALAMUTÇUK, Yukarıaktepe Köyü İç Yolu, Yukarıaktepe Köyü, Camii Yolu, B, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yeşiltepe; İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, DERİN, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz16, Yonuç, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, Yeşiltepe Köyü İç Yolu, Yeşiltepe Köyü İç Yol, Yeşiltepe Köyü, Yesıltepe Patika Yolu, Yesiltepe Patika Yolu, Patika, Derin, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yeniyurt; KUYU, NAZİLLİ, Patika, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, Yeniyurt Köyü Yolu, Yeniyurt Köyü, Patıka, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yağcılar; İsimsiz28, YASEMİN, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, RÜZGAR, İsimsiz38, İsimsiz37, RÜZGAR, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz27, RÜZGAR, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, NEHİR, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Yağcılar Köyü İç Yolu, Yasemin, Yagcılar Köyü İç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Tabaklar; TABAKLAR, TABAKLAR, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, Tabaklar Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Sarıkaya; Beydağ Ödemiş Yolu, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz233, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Sarıkaya Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Palamutçuk; İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Patıka, Patika, Palamutçuk Köyü İç Yolu, Palamutcuk Yolu, ÇAĞLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Mutaflar; DEĞİRMEN, İsimsiz53, PALAMUTÇUK, İsimsiz51, İsimsiz49, DUTDİBİ, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, SÜLEYMANLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, YÖRÜKLER, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, YUKARI, İsimsiz7, YUKARI, YUKARI, YUKARI, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Yörükler, Patıka, Patika Yol, Patika, Mutaflar Yolu, Mutaflar Köyü İç Yolu, Mutaflar Köyü İç Yol, Mutaflar Köyü, Mutaflar Koyu İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Çaylı; , Çaylı köy yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Emirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Alaşarlı; , İsimsiz77, İsimsiz134 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Kızılcaavlu; , İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 12:00:35.538-2024-04-20 16:00:51.366 saatleri arasında Yeşilköy; , çiftlik, İsimsiz8, ÇİFTLİK KÜME EVLERİ, Beydağ Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.