20 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:35

KOCAELİ ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BİLİM, ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER mahallelerinde ORDULULAR SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK CD., DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU SK., FINDIK SK., KANALYOLU CD., KARSLI SK., MUHACİR SK., PAY SK., ŞEHİTLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK, BAŞYİĞİT CD., İNCİRDİBİ SK., KARAKUŞ SK., KULLAR CD., ÖZTONGA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde DEREBOYU, EZGI, HİZMET SK., KULLAR, ÜNELDEDE SK., YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA SK., BALABAN SK., BELEDİYE SK., BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GÜRÜN, HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRAN, HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MERTİNAN, NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖVÜNÇ, ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PELİT SK., PERÇEM SK., PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YURTSEVER, YÜKSEKOKUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAL, AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BALLAR, BOLU, CEBECI, CEBECİ, ÇALKÖY, ÇAMKONAK, ÇARSI, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, HACIMAZLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ORHAN, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 2. SK., 21. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 35. SK., 4. SK., 4514, 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 708 SK., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., ACILIK, ACILIK SK., AÇELYA SK., ADA CD., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞAR SK., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHENK SK., AHMET DOĞRU CD., AHMET ER CD., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AK HASAN, AK HASAN CD., AKARSU SK., AKASYA, AKASYA CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAKOCA CD., AKÜZÜM SK., ALAY CD., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALİ RIZA EFENDİ CD., ALKAN SK., ALTIN SK., ANIL SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASAGI PINAR, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞI PINAR SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATEŞ SK., ATIL SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BAKACAK SK., BAL, BAL SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BATTAL GAZİ SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYRAM SK., BELDE SK., BERAT SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BESTE SK., BESTEKAR AMIR ATES, BİRGÜL SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BONCUK SK., BOSTAN SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURÇ SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK BALCI CD., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEMRE SK., CESUR SK., CEVİZ SK., CUMHURIYET, ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALCA SK., ÇALIK SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DARACIK SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA SK., DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURSUN SK., DUTLAR SK., EFLATUN, EFLATUN SK., ELZEM CD., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., EREN SK., ERGÜL SK., ERIM, ERİM SK., ERİŞİM SK., EROGLU, EROĞLU SK., ERSOY, ESEN, ESKI MEZBAHA, ESKİ ÇEŞME, ESKİ MEZBAHA CD., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FENER CD., FETHI ASKIN, FETHİ AŞKIN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRIN SK., FIRTINA SK., FİKİR SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GAZEL, GAZİLER CD., GENÇ SK., GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEZİCİ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK., GÖRKEM SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HACI MUSTAFA UYGUR CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKAN SK., HAKIM, HAKİM SK., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAMZA, HAMZA SK., HAN SK., HANIMELİ SK., HARMAN PINAR SK., HATIRA SK., HATİP PINARI SK., HAYAT SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HİCRET SK., HİDAYET SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR CD., HÜRRİYET SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IREM, ISMAIL AKIN, ITIR SK., IZMIT, İLAYDA SK., İNCE SK., İREM SK., İSMAİL AKIN SK., İSMAİL ŞENOĞLU CD., İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANAL SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KAPTAN SK., KARA KIZILCIK SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKOL, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KATİP SK., KAVAKDİBİ CD., KAYALIK SK., KAYMAK SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KERVAN SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., KORKMAZ SK., KOVANLIK SK., KOVU YERİ SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUM, KUM SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇULAR MAH, KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LEYLAK, LEYLAK SK., LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MAVİ SK., MEDRESE SK., MEHMET TANER CD., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MENEKŞE SK., MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MEZARLIK SK., MIÇO CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MURAT, MURAT SK., MUSTAFA EREN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NAZ SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NIYAZI YELKENCIOGLU, NİHAT ERİM CD., NİYAZİ YELKENCİOĞLU CD., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORMAN CD., ORMAN SK., ORMAN. SK., ORTA SK., ORUÇ SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN SK., ÖNDER SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PALMİYE SK., PAZAR SK., PEMBE KAYALIK SK., PEŞREV SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RAHMET SK., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RESAT GÜNES, REŞAT GÜNEŞ CD., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADE SK., SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİR SK., SAHİL CD., SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SANAT SK., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SANTRAL SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGÖL, SARIGÖL SK., SARISU, SARISU CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT SEYIT AHMET, SEHITLER, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEYREK, SEYREK CD., SEZENLER, SEZENLER CD., SIHHİYE İBRAHİM SK., SINIR SK., SIRÇA SK., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜT PINAR SK., SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUCU SK., SUDE SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., ŞEHİTLER SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNEVLER SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TANDOĞAN CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TASLIK, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIK SK., TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TERMİNAL SK., TEVFİK KANDIRA CD., TUNÇ SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRK OCAĞI CD., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UFUK SK., ULUCA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, USTA, UYGUR, UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., ÜST SK., VATAN, VATAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAVUZ SELİM SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YOSUN SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTSEVEN SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1013/1., 1013/1. SK., 1013/5. SK., 1014/5. SK., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1038/2. SK., 1063/2. SK., 1063/4. SK., 1072., 1072. SK., 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1075. SK., 1076. SK., 1078., 1078. SK., 1078/1., 1078/1. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1087., 1087. SK., 1088. SK., 1089., 1089. SK., 1090., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095. SK., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099. SK., 1966. SK., 1967. SK., 1969., 1969. SK., 1974. SK., 1974/1. SK., KAVAK CD., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT OKTAY KAYA CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 05:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 05:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149. SK., 150., 150. SK., 151., 151. SK., 152. SK., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 431. SK., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD., TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUS mahallelerinde 2143. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478, 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜNEŞ SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., MANOLYA SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 2424. SK., 269, 3020. SK., 3301., 3304., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3326., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3803., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3853., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4337., 4439., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LOKMAN SK., MERCAN SK., MERKEZ SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., ÖZPINAR SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3232., 3240 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3225, 3243/1, 3243/1., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3222., 3243., CEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/3. SK., 1802/1. SK., 4123., 4140., 4142., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GÖZDE SK., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, MUALLİM KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4124., 4127., 4127. SK, 5001, D-100 KARAYOLU, DAR SK., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL CD., HARMANYOLU SK., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., LALE SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., SİTE SK., TERMINAL, TERMİNAL CD., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 4508., 4546., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMEN ALTI SK., GÜNDOĞAN CD., KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., SANİYE SK., TAVSANLI ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4525, 4525., 4526., 4538., ARI SK., ÇUKUR SK., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KARTAL SK., ŞAHİN SK., TAVSANLI ATATÜRK CD., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4551., ÇİFTLİK CD., KOVALIK SK., KÖMÜRCÜOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, GÜZEL SK., KUVAYİ MİLLİYE CD., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SEYİT GAZİ CD., YAZLIK, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ mahallelerinde AYAZMA CD., ERSOY SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., LİMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde ESKI KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 50. SK., AYDIN, AYDIN SK., GELİBOLU CD., GÜZEL, MAHMUTOĞLU CD., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1664/2., 1664/4. SK., 1665. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1659/1. SK., 1666. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3. SK., AYDINLAR, AYDINLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1646. SK., 1659/2., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1669. SK., 1672. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1645/1. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1659/1., 1659/2. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664., 1664. SK., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1665., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/3. SK., 1666/1. SK., 1668/1. SK., 1669., 1672. SK., 337. SK., ÇELIKOGLU CD., EBRU SK., FIRAT SK., FİDAN SK., GÖKSU SK., GÜZERGAH, HAKAN, İLHAM SK., KANUNİ SK., MABET SK., MIS, MİS SK., MİZAÇ SK., ÖKSÜZ, SAFRAN SK., SANAYI, SANDAL SK., SAYGIN SK, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., SU, SU SK., ÜRETİM SK., YASAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 343. SK., ÇELİKOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KEŞİF SK., ŞEVKET SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., KATIP, KÖŞK SK., KÜÇÜK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZDERBENT mahallelerinde AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMLIK SK., ÇINARLI, DEDE, DEDE SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HACI ORHAN SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALİDE KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.