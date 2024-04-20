20 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:34

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:34

MANİSA ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:30.858-2024-04-20 15:00:42.944 saatleri arasında Yeniharmandalı; , ÇAKALAZMAĞI, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz52, çakalazmağı, İsimsiz30, çakal azmağı , çakalazmağ, İsimsiz84, İsimsiz83 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:30.858-2024-04-20 15:00:42.944 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:30.858-2024-04-20 15:00:42.944 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz2, İsimsiz1, , tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.501-2024-04-20 15:00:02.048 saatleri arasında Çavuşoğlu; Çavuşoğlu, Çavuşoğlu Köyü İç Yolu, ÇAVUŞOĞLU, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz1, çavuşoğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.501-2024-04-20 15:00:02.048 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:47.124-2024-04-20 15:00:54.943 saatleri arasında Reşat Bey; 365. Sk., İsimsiz27, İsimsiz29, 316/1, 316.(Rumeli) Cd., 331. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 600. Sk., 366. Sk., 587. Sk., 598. Sk., 316.(RUMELİ), 602. Sk., 601 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:47.124-2024-04-20 15:00:54.943 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:47.124-2024-04-20 15:00:54.943 saatleri arasında Seyit Ahmet; 316.(RUMELİ), 316/1. Sk., 315. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 13:00:45.48-2024-04-20 15:00:01.247 saatleri arasında Reşat Bey; 598. Sk., 600. Sk., 601 Sk., 602. Sk., 604. Sk., 316/1, İsimsiz43, İsimsiz142, 316.(RUMELİ), İsimsiz19, , İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz120, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz104, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz110, 316 sk, 316.(Rumeli) Cd., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 331. Sk., 323., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 587. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 13:00:45.48-2024-04-20 15:00:01.247 saatleri arasında Seyit Ahmet; 316/1. Sk., 315. Sk., 314. Sk., 313. Sk., 312. Sk., 310. Sk., İsimsiz112, İsimsiz109, İsimsiz107, İsimsiz103, 309. Sk., 309 Sk., 305. Sk., 303. Sk., İsimsiz150, İsimsiz118, 316.(RUMELİ), İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz113 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 13:00:45.48-2024-04-20 15:00:01.247 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:47.124-2024-04-20 15:00:54.943 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 13:00:45.48-2024-04-20 15:00:01.247 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.501-2024-04-20 15:00:02.048 saatleri arasında Koldere; ÇAVUŞOĞLU KOLDERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:51.501-2024-04-20 15:00:02.048 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 09:00:54.053-2024-04-20 15:00:11.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:13.92-2024-04-20 16:00:28.866 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:13.92-2024-04-20 16:00:28.866 saatleri arasında Asmacık; , , İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-20 2024-04-20 10:00:19.169-2024-04-20 13:00:43.165 saatleri arasında Kordon; İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Kordon Köyü İç Yolu, İsimsiz163, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:19.169-2024-04-20 13:00:43.165 saatleri arasında Yağmurlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:19.169-2024-04-20 13:00:43.165 saatleri arasında Yeşilkavak; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz8, Kordon Köyü İç Yolu, İsimsiz182, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:19.169-2024-04-20 13:00:43.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:31.551-2024-04-20 14:00:43.591 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-20 2024-04-20 10:00:31.551-2024-04-20 14:00:43.591 saatleri arasında Atatürk; 683. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.