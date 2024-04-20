20 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:35

SAKARYA ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., MERKEZ-, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVİYE, UZUNKUM mahallelerinde 3. SK., 387 SK., ALİM SK., CİHANGİR, KADER, KADER/1, KIRLANGIÇ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYİÇİ, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, ULUS, ULUS CD., YADIGAR, YADİGAR SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1004 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1207, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, 216. SK., 218, 414 SK., 416 SK., ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., ÇINARDİBİ CD., ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde OTOKAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA, SAKARYA mahallelerinde ATATÜRK BLV., AYVALIK SK., BAŞAK SK., BAŞAK TRAKTÖR, HANLI/1, MEYDAN, PARK, SATSO, SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAMIS, AKÇAKAMIŞ, BEŞDEĞİRMEN, ÇALTICAK, HARMANTEPE mahallelerinde AHMET IR, ARZU SK., GÖLYAKA, İsimsiz109, ONUR, ÖRGÜN SK., SEHIT NEDIM ERCAN, ŞEHİT NEDİM ERCAN SK., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., KORU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA, YAĞCILAR mahallelerinde 1249 NOLU, DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., OLGUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1072 NOLU SK., 1079 NOLU SK., 1085 NOLU, 1085 NOLU SK., 1087 NOLU, 1087 NOLU SK., 1088 NOLU, 1088 NOLU SK., 1089 NOLU SK., 1090 NOLU SK., 1091 NOLU SK., 1220 NOLU, 1222 NOLU SK., 1230 NOLU, 749 NOLU SK., BEYKALFA SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARASU CD., KUYU SK., PAŞA SK., TAHİR SK., TARIM, TARIM SK., TEK SK., TEKELER SK., YASA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde BEYLER SK., DARABA SK., DİLER SK., DUDAK SK., ER SK., GÜN, GÜN SK., ŞENER SK., TURAN CD., UYGUN SK., YAĞMUR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKHANE mahallelerinde 4003 SK., 4004 SK., 4005 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4011 SK., 4013, 4013 SK., 4015, 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4019 SK., 4021 SK., 4022 SK., 4023 SK., 4024 SK., 4037, SAKARYA, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 07:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENI, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1058 SK., 1059 SK., 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1066 SK., 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073 SK., 1075, 1075 SK., 1076 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 1091 SK., 1095 SK., 1097, 1097 SK., 1173 SK., 1175, 1175 SK., 1238 SK., 1242 SK., 1246 SK., 2033, 2033 SK., 2036 SK., 2040, AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ERENLER CD., MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE/2, KARADERE/4, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/2_3, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, KERTİL, MERKEZ, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16010, 16015, 16016, 16018, 16020, 19002, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, akmeşe, AKSU SK., ALABAŞLAR, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, ASARLI SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BALKAYA SK., BALÖZÜ, BEGONYA, BEKTAŞ, BURAK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALLAR, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., GÜVEN, GÜVEN SK., HASANBEY SK., HAYELLER, HUNLAR, HÜSNÜ AYDIN CD., KARAÇALI MERKEZ, KARŞIYAKA CD., KERTIL, KERTİL, KISTAFAN, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUMRU, KUMRU CD., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MURATLAR SK., MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., NEVRİN SK., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICA, SARIÖZ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SELVI, SHT.GÜRKAN TÜRK, STAT CD., STAT/1, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., Uavtede Yok, YAMAK, YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT SK., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK mahallelerinde DOGAN, DOGAN SK., SOLMAZ SK., VEDAT YAZGAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, ORTA mahallelerinde AKIN SK., ALİ NUR GEBEŞ CD., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, GÜMÜŞ, HALİT MOLLA, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., SOYSAL SK., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 4 SK., YENİ MAHALLE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.