20 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:01

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekli.

İşte il il hava raporu....

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 12°C, 17°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 2°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -5°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 2°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT 6°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu