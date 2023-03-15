200 bin lira 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora tutuklama

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:39

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:51

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Osman Civan, iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi. Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi, ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Hasta, dün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. Osman Civan'ı hastanedeki odasında gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Osman Civan, ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doç. Dr. Osman Civan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.