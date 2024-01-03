200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için 'kaçırıldı' iddiası: 'Köpeği geçen her araca bakıyor'

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg’den (84) bir daha haber alınamamıştı. Berzeg’in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:42
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için 'kaçırıldı' iddiası: 'Köpeği geçen her araca bakıyor'
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Dünya Bankası’nın eski Asya Direktörü, Ekonomist Korhan Berzeg, bundan tam 200 gün önce kaybolmuş ve 130’uncu günün sonunda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Berzeg’in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü.

KÖPEĞİ HER ARACA BAKMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükada’da yaşamaya devam eden Angele Berzeg (82), Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina’nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.


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