200 milyon liralık vurgun iddiası: Faruk Burak Karacebe tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çeklerle yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen, fabrika sahibi Faruk Burak Karacebe 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.
Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikası iddiaya göre, yaklaşık 80 kişiden çek karşılığında 200 milyon liranın üzerinde mal ve ürün aldı. Ödeme günü bankaya parasını almak için gidenler, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince fabrikaya gitti. Fabrika binasının boş olduğunu ve üzerinde 'kiralık' yazısının olduğunu görünce dolandırıldıklarını anlayan alacaklılar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek firma sahibi Faruk Burak Karacebe hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Şirketin klima, bilgisayar, terlik, tencere, ayakkabı, iş makinesi, gübre, tohum ve akaryakıt gibi birçok ürünü karşılıksız çek karşılığında satın aldığı ve fabrikada depolanan malların Kurban Bayramı tatili sırasında TIR'lara yüklenerek kaçırıldığı iddia edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından fabrika sahibi Faruk Burak Karacebe hakkında Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Karacebe, İstanbul'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
"ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNU FABRİKAYI DEVRETTİKTEN SONRA ÖĞRENDİM"
Hakim karşısına çıkan Karacebe, mahkemedeki ifadesinde, açtıkları fabrikayı 8 milyon karşılığında başka kişiye devrettiklerini ve çeklerin karşılıksız olduğunu bilmediğini öne sürerek "İş yerimin boşaltılmasından haberim yoktu. Pandemi sürecinden sonra hem iş yerimizin ham maddesi amacıyla hem de piyasada alım satım yapmak için bir miktar malzemeyi çeşitli şirketlerden, kişilerden satın aldık. Bunların karşılığında çekler verdik. Daha sonra fabrikayı 8 milyon liraya devrettik ve devirden sonra söz konusu çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendim" dedi. Karacebe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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