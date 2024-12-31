200 milyon liralık vurgun! Kooperatif üyelerinden 'sahte imza' ile dolandırıcılık iddiası: 'Sahte satışlar yapılmış'
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Emel C.’nin kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sahte imza yönetimiyle dolandırıldıklarını öne süren kooperatif üyeleri Emel C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Gölbaşı ilçesindeki bir kooperatifin başkanı Emel C.'nin kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.
Emel C.'nin hak sahiplerinin imzalarını kaşe yaptırarak 'sahte imza' yöntemiyle 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini yaklaşık 600 kişiye sattığı öne sürüldü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Ardından sahte imza kullanarak satış sözleşmelerini kendi üzerine alan Emel C.'nin son olarak, bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği belirtildi.
Mağdurlar, Emel C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'YÖNETİME KAYYUM ATANDI'
Mağdurların avukatı Beyza Kılıçarslan, kooperatifin 230 hisseli olduğunu belirterek, "Halihazırda bu kooperatifin bir arsası yok. Çünkü yönetim kendi akrabalarıyla bir karar alarak kendine, bankaya satış yetkisi veriyor. Kooperatif başkanı bu şekilde üyelerden habersizce 1 yıl öncesinde bankaya tapunun devrini yapıyor. Şu an tapu bir kamu bankasına ait. Üyeler bu durumu geçen ay öğrendikleri için biz hukuk mücadelesi vermeye başladık. Yine aynı şekilde üyelerin anlatımlarına göre sahte satışlar fazlasıyla yapılmış. Islak imzalar mühür şeklinde bastırılmış bir matbaada. Bu ve bu benzeri organize faaliyetler suç örgütü olduğuna işaret ediyor. Şu an yönetime kayyum atandı. Hukuk mücadelemiz devam ediyor" dedi.
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