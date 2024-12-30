Ankara'da yılbaşı gecesi metroların saat kaça kadar hizmet vereceği açıklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, belediye tarafından verilen hizmetlerin saatleri ve kapsamı açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, belediye tarafından verilen hizmetlerin yılbaşı gecesinde çalışma saatleri ve kapsamı açıklandı. Toplu taşıma araçları olan ANKARAY ve metronun saat 02.30’a kadar açık olacağı belirtilen açıklamada, EGO otobüslerinin 29 güzergahtaki 109 araçla 05.00’e kadar kesintisiz hizmet vereceği belirtildi.
SOKAK HAYVANLARI İHMAL EDİLMİYOR
Açıklamada, ABB’ye bağlı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaralı hayvan nakil aracı ve veterinerlik hizmetleri için görev başında olacağı da ifade edildi. ASKİ ekiplerinin arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacağı vurgulandı.
ZABITA İŞ BAŞINDA OLACAK
Denetimlerine devam eden Ankara Zabıtası’nın yılbaşı gecesi boyunca aktif olarak 20 ekiple denetim yapacağı ifade edilirken, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın da olası yangğn ve kurtarma çalışmaları için hazır bulunacağı açıklandı. Başkent 153 destek hattı da yurttaşların hizmetinde hazır bulunacak.
Tüm Birimlerimizle, "Yılbaşı Mesaimize" HAZIRIZ! ??— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) December 30, 2024
?? ANKARAY ve metro saat 02.30’a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00’e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00’e kadar 29 güzergâhtaki 109 adet gece servisiyle kesintisiz olarak hizmet verecek.
?? Sağlık… pic.twitter.com/AhGmkdQR72
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