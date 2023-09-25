200 saatlik kamera görüntüleri izlendi: Sahte nakliyeciler yakalandı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:10

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:13

Çerkezköy'de kurulu traktör fabrikasının yetkilisi, polise giderek İstanbul'a nakliye firmasına ait TIR'a yükleyip gönderdikleri 3 milyon lira değerinde 3 traktörün İstanbul'daki adresine teslim edilmediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Konuyu araştıran polis, aynı yöntemle Ergene ilçesindeki bir beyaz eşya fabrikasından 2 milyon 776 bin lira tutarında 28 ton sac malzemenin TIR'a yüklenip belirtilen adrese teslim edilmediğini belirledi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlığı aydınlatmak için özel ekip kurarak başlattığı çalışmada, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçeleri güzergahlarındaki kameraları incelemeye aldı.

TIRLAR DA SAHTE PLAKALI

Yaklaşık 2 ay süren ve 200 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin Tekin T., Hüseyin Y., Ercan Ö. ve Erol T. olduğunu belirledi. Malzemelerin yüklendiği TIR'ların da sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Polis, Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bir depoya sakladıkları ve satmak için müşteri aradıkları 3 traktör ile 28 ton sac malzeme de bulundu.

Şüphelerin adreslerinde yapılar aramalarda da çok sayıda sahte nakliye evrakı ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen Tekin T., Hüseyin Y., Ercan Ö. ve Erol T., çıkarıldıkları mahkemede, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.