Nakliyeciler İzmir’de kontak kapatarak zamları protesto etti

İzmir'in Bornova ilçesinin Işıkkent mahallesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde kamyoncular akaryakıt zamlarına karşı kontak kapattı. Emniyet güçleri alkış ve ıslıklarla yürüyüş yapan kamyonculara izin vermedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:14
Nakliyeciler İzmir’de kontak kapatarak zamları protesto etti
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlar sonrası benzine 7,52 lira, motorine 7,05 liraya, otogaz da ise 5,77 lira zam yapıldı.

İzmir Bornova Işıkkent’te bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde kamyoncular gelen zamlara tepki gösterdi. Kontak kapatan kamyoncular alkış ve ıslıklarla yürüyüş yapmak istedi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda emniyet güçleri kamyoncuların yürüyüşüne izin vermediği görüldü.


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