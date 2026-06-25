Cumhuriyet Gazetesi Logo
2008 yılında kayboldu, dosya yeniden açıldı: ‘Planlı cinayet’ olduğu tespit edildi, 7 şüpheli yakalandı

2008 yılında kayboldu, dosya yeniden açıldı: ‘Planlı cinayet’ olduğu tespit edildi, 7 şüpheli yakalandı

25.06.2026 23:47:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
2008 yılında kayboldu, dosya yeniden açıldı: ‘Planlı cinayet’ olduğu tespit edildi, 7 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasının polis ekipleri tarafından yeniden ele alındığını ve olayın planlı bir cinayet olduğunun tespit edildiğini açıkladı. İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasının polis ekiplerince yeniden ele alınarak aydınlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.’nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti çalışmaları, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İlgili Konular: #Cinayet #kayıp