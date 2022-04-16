200’ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu

16 Nisan 2022 Cumartesi, 13:59

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan bir yer altı çöp konteynerinden civciv sesleri geldiğini duyan vatandaş, durumu önce Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belediye ekipleri hemen hareket geçti. Sesle ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine ve polise de haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler mahallenin en işlek caddesinde bulunan yer altı çöp konteynerini açtığında şok bir manzarayla karşılaştı.

MAHALLELİ SAHİPLENDİ

Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civcivi çöpe atılmış halde bulundu. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden bir işçi konteynerin içine girerek civcivleri çıkarttı. Mahalleli, belediyeyi alkışlarlarken civcivleri de sahiplendi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.