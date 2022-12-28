2022 Basın Özgürlüğü Ödülü Timur Soykan'ın oldu

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:48

Türk Basın Konseyi, 2022 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan’ı layık gördü.

Türk Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Doğan Satmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını duyuran Soykan’a ödül verilmesi kararı oybirliği ile alındı. Tebrik ve alkışlar” dedi.

BASIN KONSEYİ, 2022 YILI ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ’ GAZETECİ TİMUR SOYKAN’A VERİLDİ.

Bir tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını duyuran Soykan’a ödül verilmesi kararı oybirliği ile alındı.Tebrik ve alkışlar @timursoykan’a @BasinKonseyi pic.twitter.com/zBCwO9Jwco — Doğan Satmış (@Dogan_Satmis) December 28, 2022

Soykan, 3 ve 7 Aralık’ta BirGün’de yayımlanan yazılarıyla İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiğini’ ortaya çıkarmıştı.