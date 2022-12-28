2022 Basın Özgürlüğü Ödülü Timur Soykan'ın oldu
Türk Basın Konseyi, tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan'ı 2022 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık gördü.
Türk Basın Konseyi, 2022 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan’ı layık gördü.
Türk Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Doğan Satmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını duyuran Soykan’a ödül verilmesi kararı oybirliği ile alındı. Tebrik ve alkışlar” dedi.
BASIN KONSEYİ, 2022 YILI ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ’ GAZETECİ TİMUR SOYKAN’A VERİLDİ.— Doğan Satmış (@Dogan_Satmis) December 28, 2022
Bir tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını duyuran Soykan’a ödül verilmesi kararı oybirliği ile alındı.Tebrik ve alkışlar @timursoykan’a @BasinKonseyi pic.twitter.com/zBCwO9Jwco
Soykan, 3 ve 7 Aralık’ta BirGün’de yayımlanan yazılarıyla İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiğini’ ortaya çıkarmıştı.
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