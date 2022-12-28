2022 Basın Özgürlüğü Ödülü Timur Soykan'ın oldu

Türk Basın Konseyi, tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan'ı 2022 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık gördü.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:48
2022 Basın Özgürlüğü Ödülü Timur Soykan'ın oldu
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Türk Basın Konseyi, 2022 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan’ı layık gördü.

Türk Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Doğan Satmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını duyuran Soykan’a ödül verilmesi kararı oybirliği ile alındı. Tebrik ve alkışlar” dedi.

Soykan, 3 ve 7 Aralık’ta BirGün’de yayımlanan yazılarıyla İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiğini’ ortaya çıkarmıştı.


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