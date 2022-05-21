2022 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:11

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS memur olmak isteyen yurttaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Memur olmak isteyenler 2022 KPSS tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den KPSS tarihleri ile ilgili açıklama geldi. 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

KPSS BAŞVURLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS'ye girecek olan adaylar sınav başvuru tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor.

İşte KPSS başvuru tarihleri:

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ): 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

2022-KPSS Ön Lisans: 03-15 Ağustos 2022

2022-KPSS Ortaöğretim: 01-13 Eylül 2022.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi: 07-17 Ekim 2022





KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, lisans ve ön lisans oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Peki sınav günü ne zaman?

2022 KPSS sınav tarihleri şöyle:

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı: 14 Ağustos 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ): 06- 07 Ağustos 2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 31 Temmuz 2022

2022-KPSS Ön Lisans:02 Ekim 2022.

2022-KPSS Ortaöğretim: 06 Kasım 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi:27 Kasım 2022

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ücretleri, ÖSYM'nin yayımladığı başvuru kılavuzuyla açıklanıyor. Başvuru kılavuzu, sınav başvurularından önce adayların erişimine açılıyor.

2022 yılında yapılacak KPSS sınav ücretleri henüz belli olmadı. Geçen yıl KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav ücreti 90 TL, Alan Bilgisi ücreti 65 TL, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 90 TL olarak açıklanmıştı. KPSS sınav ücretleri bankalardan veya ÖSYM'nin web sitesinden online olarak ödenebiliyor.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek: 120 soru

KPSS Eğitim Bilimleri: 80 soru

KPSS Alan Bilgisi: 40 soru

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 40 soru

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI BU YIL YAPILACAK MI?

Lisans mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) her yıl yapılırken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir düzenleniyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim (lise) sınavı 2022 yılında düzenlenecek ve sınav puanı iki yıl boyunca geçerli olacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18.3.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Sınava lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl, önlisans ve ortaöğretim KPSS ise 2 yılda bir yapılmaktadır. Sınava başvuru sayısı sınırı yoktur.

A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.





B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM tarafından merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek listesinde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.



