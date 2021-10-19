2022'de garantili yollar için ödenecek tutar belli oldu: Her yurttaştan 512 TL

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2022 bütçesinde garantili köprü ve yollar için her vatandaşın 512 TL ödeyeceğini belirterek, “Dolar arttıkça fatura kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak. Çare derhal seçim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 15:15
2022'de garantili yollar için ödenecek tutar belli oldu: Her yurttaştan 512 TL
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CHP'li Engin Altay, TBMM’de yarın görüşmeleri başlayacak olan 2022 bütçesinde garantili yol, hastane ve köprülere ayrılan miktarı açıkladı. Altay'ın açıkladığına göre garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinde 42,5 milyar TL ayrıldı.

Altay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Erdoğan ‘Milletin cebinden kuruş çıkmayacak’ demişti. Garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinde 42,5 milyar TL ayrıldı. Her vatandaşımız geçmediği köprüler ve yollar için 512 TL ödeyecek. Dolar arttıkça fatura kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak. Çare derhal seçim.”


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