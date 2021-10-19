2022'de garantili yollar için ödenecek tutar belli oldu: Her yurttaştan 512 TL

19 Ekim 2021 Salı, 15:15

CHP'li Engin Altay, TBMM’de yarın görüşmeleri başlayacak olan 2022 bütçesinde garantili yol, hastane ve köprülere ayrılan miktarı açıkladı. Altay'ın açıkladığına göre garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinde 42,5 milyar TL ayrıldı.

Altay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: