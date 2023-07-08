2022'de zarar gören Düzce Adliyesi'ni yapan şirkete milyarlık ihale verildi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:00

AKP iktidarı depremin ardından yıkılan şehirlerde yapılması planlanan konut projeleri için bir bir ihale düzenlemeye devam ediyor. Ancak projelerin bir kısmı “sabıkası kabarık” şirketlere teslim ediliyor. Son olarak 2022’deki Düzce depreminde zarar gören Düzce Adliyesi’ni yapan Aras İnşaat’a 2 milyar 342 milyon TL değerinde konut ihalesi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 14 Nisan’da pazarlık usulüyle Adıyaman kırsalında yapılması planlanan 755 deprem konutu için ihale düzenledi. İhaleye davet edilen üç şirket katıldı. İhale 2 milyar 342 milyon TL’ye Aras İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Saygınlar Peyzaj Hafriyat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

430 FORA KAZIK ÇAKILDI

19 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da yaşanan depremlerin ardından Düzce Adliyesi hasar almıştı. Ağır hasarın ardından söz konusu Aras İnşaat tarafından yapılan yeni bina 7 Haziran 2008’de hizmet vermeye başladı. Açılışı o dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in katılımıyla yapıldı. O sırada medyada “Düzce’de 430 fora kazık çakılarak yapılan ilk bina” sözleriyle tanıtılan binanın 2022’de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremde dış cephesinde ciddi zarar oluştu.

Şirketin daha önce çok sayıda adliye, cezaevi ve hastane ihalesi aldığı öğrenildi. Bunların arasında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Kadın Cezaevi, Aksaray 2 bin Kişilik Öğrenci Yurdu, ve Aksaray 400 Yataklı Devlet Hastanesi gibi projeler yer alıyor.