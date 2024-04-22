Türkiye 23 Nisan'a böyle giriyor: 40 bini geçen 'çocuk istismarı' dosyası!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılında 'Çocukların cinsel istismarı' suçuyla ilgili 40 binin üzerinde yeni dosya açıldığını söyleyerek tepkisini "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu (!) olsun…" ifadesiyle dile getirdi.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:18
Türkiye 23 Nisan'a böyle giriyor: 40 bini geçen 'çocuk istismarı' dosyası!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çocuk yaşta evlilik, cinsel istismar ve madde bağımlılığı verilerine işaret ederek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu (!) olsun…" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜİK verilerine işaret ederek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi.

40 BİN 713 YENİ DOSYA

Bulut, şunları kaydetti:

"Devletin resmi kurumu TÜİK'e yansıyan istatistikler... Son 10 yılda 234’ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Okula başlayan 10 çocuktan 2’si liseyi bitiremedi.

Çocukların yüzde 62,4'ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. 15 yaşın altında 2 çocuk 2022 yılında madde bağımlılığından hayatını kaybetti. 2023 yılında 'çocukların cinsel istismarı' suçuyla ilgili 40 bin 713 yeni dosya açıldı.

2023 yılında ceza mahkemelerinde yargılanan 166 bin 152 çocuktan 28 bin 510’u hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

2023 yılında 16-17 yaşındaki 10 bin 471 çocuk evlendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu (!) olsun…"


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