2023'te yaşanan olaylar: Yağışlar, seller, fırtına can aldı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 05:09

Türkiye’de sel, heyelan ve yangınların yaşandığı afet zincirlemesinde bu yıl resmi rakamlara göre 47 kişi yaşamını yitirdi ve birçok alan zarar gördü.

15 MART: Deprem bölgesini sel vurdu. Şanlıurfa’da 17, Adıyaman’da 4 kişi yaşamını yitirdi.

6 NİSAN: Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görevli dört öğretmen Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, bulundukları otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

6 HAZİRAN: Samsun, Amasya ve Kastamonu’da yağış nedeniyle evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

9 TEMMUZ: Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu’da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

10 TEMMUZ: Sağanak, Ordu’nun Altınordu, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Güzelyalı ilçelerinde yaşamı felç etti. Risk altındaki 13 evde mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi. Selde kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz’ın cesedi 14 gün sonra bulundu. Giresun’da zemini çöken su fabrikasında göçük altında kalan üç işçiden ikisi kurtarıldı.

22 AĞUSTOS: Çanakkale’nin Damyeri mevkisinde, Bilecik’in Osmaneli ilçesi ile Amasya’da Harşena Kalesi yakınında orman yangınları çıktı. Yaklaşık 4 bin 80 hektar alanda etkili olan yangın iki günde kontrol altına alınabildi.

25 AĞUSTOS: Rize’nin Çayeli ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle önlem amacıyla 40 kişinin yaşadığı 11 ev tahliye edildi. Çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolunun yanı sıra 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

3 EYLÜL: Samsun’da sağanak nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Bazı yollarda çökme meydana geldi. Sağanak nedeniyle mahsur kalan 500’ü mevsimlik tarım işçisi 618 kişi kurtarıldı. Aksaray’da kuvvetli yağış nedeniyle selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, aynı gün bir kişinin cesedine ulaşıldı. Selde kaybolan üç aylık bebeğin cesedi 8 Eylül’de bulundu.

5 EYLÜL: Kırklareli’nde aşırı yağışların ardından İğneada beldesindeki bir kamp alanında kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda altı kişi kurtarıldı, altı kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İl Özel İdaresi’nce mühürlenmiş olmasına karşın işletilmeye devam edilen tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı, iki kişi tutuklandı.

16 EYLÜL: İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı Gölü’ne düştü, helikopterdeki Kırgızistan uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek kurtarılırken Kırgız mürettebat Agaev Olek ve Ianshanlo Lamzar ile Türk pilot Mehmet Akif Tutuk yaşamını yitirdi.

19 KASIM: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarpan Kafkametler isimli gemi battı. 12 personel için başlatılan arama çalışmaları sonucu Metin Usta, İsmail Kaptan, Tamer Özer, Hıfzı Tarhan ve Cüneyt Aygen’in cesetlerine ulaşıldı. Kayıp yedi mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. 27 KASIM: 16 ilde olumsuz hava koşullarının yol açtığı olaylardan etkilenen 198 kişi kurtarıldı. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dalgalara kapılan Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz yaşamını yitirdi. Rize’de odun toplamak için gittiği sahilde kaybolan 52 yaşındaki Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları sürüyor.

29 KASIM: İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 20 yaşındaki kurye Muhammed Ela’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

10 ARALIK: Zonguldak’ta yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda göçük altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten 21 kişi ise ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu yaralandı.