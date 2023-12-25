Doğu Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 3, Ardanuç ilçesinde 40, Arhavi ilçesinde 3, Borçka ilçesinde 20, Murgul ilçesinde 11, Şavşat ilçesinde 49, Yusufeli ilçesinde 11 olmak üzere toplam 137 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Rize’de ise Ardeşen’de 10, Çamlıhemşin ilçesinde 11, Çayeli ilçesinde 10, Fındıklı’da 1, Hemşin’de 6, İkizdere’de 23 ve merkezde 3 olmak üzere toplamda 64 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Giresun’da da etkili olan kar yağışı sonrası Alucra’da 38, Çamoluk’ta 12, Şebinkarahisar’da 6, Dereli’de 8, Keşap’ta 1 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapanırken Gümüşhane’de de merkezde 20, Kelkit’te 40, Köse’de 7, Kürtün’de 6, Şiran’da 28 olmak üzere toplam 101 köy yolu ulaşıma kapanırken Trabzon’da ise herhangi bir köy yolu ulaşıma kapanmadı.
Bölgede ekiplerin yolları açma faaliyetleri devam ediyor.
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