2024 faaliyet raporu yayımlandı, toplu ulaşıma yeni bir soluk geliyor: Yeni metrolar yolda

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:54

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 12 Nisan’da yapılan ABB Meclis oturumunda belediyenin 2024 yılı faaliyet raporunu paylaştı.

Faaliyet raporunda, Ankara’nın toplu ulaşımına yönelik yeni düzenlemeler ve kabul edilen projeler yer aldı. Raporda, Yavaş döneminden önce yapılan metroların bedelinin Yavaş döneminde ödendiği, normalde 246 milyon 118 bin 412 lira olarak ödenmesi gereken bedelin ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5 milyar 795 milyon 60 bin 721 liraya yükseldiği ve tamamının ödendiği belirtildi. Bu bedelin toplamda 44,74 kilometrelik metro hattına denk geldiği de eklendi. EGO’nun 2024’te metro kesintisi haricinde 5 milyar 992 milyon 978 bin 467 lira sübvanse edildiği açıklanırken özel halk otobüslerine 201 milyon 142 bin, dolmuşçulara 55 milyon 784 bin destek sağlandığı ifade edildi.

8 AY SONRA ONAY!

Raporda, yapım süreci devam eden metro çalışmaları da aktarıldı. Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı’nda ihale sürecinin tamamlandığı belirtilirken sahada çalışmaların kısa zamanda başlayacağı bilgisi verildi. 7,4 kilometre uzunluğunda olması planlanan hattın içerisinde “Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu” isimleriyle 8 ayrı istasyon bulunuyor. Raporda, 2018’den bu yana metronun yapım sürecinin anlatıldığı bir grafik de yer aldı. Grafikteki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projeye 8 ay 18 gün sonra onay verdiği bilgisi dikkat çekti. M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı’na ilişkin kesin proje onayının alındığı, 2025 yılı ek yatırım programına teklif edileceği belirtildi. 9,36 kilometre hat uzunluğuna sahip olan projede, 5 yeraltı istasyonunun yer alacağı açıklandı. İstasyonlar ise, “Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca” olarak kaydedildi. M4 Şehitler-Forum Uzatma Hattı ise, 4 yer altı istasyonu ve 1 depodan oluşacak. 7,69 kilometre hat uzunluğundan oluşacağı belirtilen projedeki istasyonların “Sanatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum” olacağı da ifade edildi. Söz konusu proje, 2025 yılı ek yatırım programına teklif edilecek.

YENİ PROJELER DE YOLDA

Raporda, M5 Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Ana Plan ve İhale Güzergah Çalışmaları’na ilişkin de bilgi verildi. 15,5 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan hattın 11 istasyondan oluşması bekleniyor. Hatta, “Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklik Pınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi, Oran Sitesi, TRT ve İlkbahar Mahallesi” durakları yer alacak. Kesin proje onayı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından istenen tüm revizyonların yapıldığı kaydedilirken onayın gelmesinin ardından 2025 ek yatırım programına teklif edileceği ifade edildi. GM-6 (M2 Çayyolu-M3 Sincan) Bağlantı Hattı Proje Çalışmaları Güzergah Çalışmaları başlığı altında ise, projenin yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olup 5 istasyona sahip olduğu belirtildi. Koru- Bağlıca hattının son istasyonu olan Bağlıca’dan kuzey yönüne doğru devam eden hat, Eryaman Başkentray ile entegre olduktan sonra kuzeyde M3 metro hattının Eryaman 1-2 istasyonuna bağlanarak sonlanacak. İstasyonların isimleri ise, “Ahi Mesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT, Şapka Devrimi” olarak kaydedildi. Projenin fizibilite etüt raporunun 3 Mart’ta onaylandığı da ifade edildi.