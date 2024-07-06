2024 yılının ilk altı ayında 117 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
Kadın Cinayetlerini Duruduracağız Platformu’nun verilerine göre 2024’ün ilk yarısında yaşanan toplam 117 şüpheli kadın ölümün yüzde 12’si yüksekten düşme sonucu oldu. Şüpheli ölümlerde kadınların yüzde 64’ünün ise cansız bedenleri evlerde bulundu.
Cumhuriyet’e konuşan platform temsilcilerinden Tuana Gencer, “Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız. Kadınların en çok evlerinde öldürülüyor oluşu tesadüf değil. Şiddetin en çok nerede olduğunu gösteriyor. Kutsal diye anlattıkları ailelerin içinde öldürülüyorsa kadınlar, gerekirse o kutsal aileleri de yıkacağız” ifadelerini kullandı.
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