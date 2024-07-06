2024 yılının ilk altı ayında 117 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan platform temsilcilerinden Tuana Gencer, “Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız. Kadınların en çok evlerinde öldürülüyor oluşu tesadüf değil. Şiddetin en çok nerede olduğunu gösteriyor. Kutsal diye anlattıkları ailelerin içinde öldürülüyorsa kadınlar, gerekirse o kutsal aileleri de yıkacağız” ifadelerini kullandı.

