Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılığı teşvik etmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla buzağı desteği ödemelerine devam ediyor. Peki, 2025 1. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği başvurularının 1 Eylül – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, üyesi olunan yetiştirici birliklerine veya üye olmayanlar için bağlı bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak olup, ödemelerin mayıs ayında hesaplara yatması öngörülmektedir.