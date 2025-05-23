2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü başvuruları devam ediyor... Birincilik ödülü 5 bin avro

Türkiye ve projenin diğer paydaş ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da eş zamanlı dağıtılan ödül, “ulusal” ve “bölgesel” olmak üzere iki kategoride verilecek.

"BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 5 BİN AVRO"

Söz konusu ülkelerde düzenlenen “ulusal” ödüllerin yanı sıra, 7 ülkeyi kapsayan bir de “bölgesel ödül” verilecek. Haberin bölgesel etkisinin değerlendirileceği bu kategoride de; birincilik ödülü 5 bin avro, ikincilik ödülü 3 bin avro, üçüncülük ödülü 2 bin avro olacak.

Adaylar, yalnızca ulusal, yalnızca bölgesel veya her iki kategori için başvuru yapabilecek. Her aday, en fazla 3 haberi ile katılım sağlayabilecek.

Ulusal jüri üyeleri, ulusal yarışmaya katılanlar arasında bölgesel etki taşıdığına inandıkları haberleri, bölgesel yarışma için başvurusu bulunmasa dahi inisiyatif kullanarak, bu kategori için de aday gösterebilecek. Bu durumda haberi hazırlayan gazeteciyle iletişime geçilerek, onayı alınacak.

Ödülün organizasyonu, medyanın geliştirilmesi ve medya özgürlüğünün küresel düzeyde desteklenmesi alanında köklü deneyime sahip Thomson Media tarafından yürütülüyor.

Ödülün Türkiye’de ulusal düzeydeki uygulayıcısı da Gazeteciler Cemiyeti. 1946 yılında kurulan Gazeteciler Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana gazetecilik mesleğinde dayanışmayı güçlendirmeyi ve mesleki koşulları iyileştirmeyi hedefliyor.

Her iki ödül için de 16 Haziran 2025 saat 23:59’a kadar başvuru yapılabilecek.

GEÇMİŞ YILLARDA ÖDÜL ALANLAR

“Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi II” Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN Hub), Central European Üniversitesi (CEU- Macaristan), Gazeteciler Cemiyeti (AJ- Türkiye), Thomson Media (TM- Almanya), Goce Delcev Stip Üniversitesi (UGD- Kuzey Makedonya), Gazeteciler ve Medya Çalışanları Bağımsız Sendikası (SSNM- Kuzey Makedonya), Güneydoğu Avrupa Medya Cemiyeti (MASE- Karadağ) ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı, Kosova’dan (BIRN – Kosova) oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’ne 2019 yılından bu yana değer görülen gazeteciler ve kamuoyunu aydınlatan haberleri şöyle:

2019

1- Hazal Ocak, “Emsalsiz İhanet“

2- Dinçer Gökçe, “Türkiye’nin Utanç Listesi”

3- Fevzi Kızılkoyun, “20. Katın Sırrı / Otopsiden Çıkan Gerçek”

2020

1- Zehra Özdilek, “Zindaşti Bombası”

2- Hale Gönültaş, “Ezidi Hadiya’nın Hukuk Mücadelesi”

3- Burcu Karakaş, “Türkiye’de Kürtaj Hizmeti: Fiilen Yasak”

2021

1- Murat Ağırel, “Paranızı Böyle Savuruyorlar”

2- Hale Gönültaş & Volkan Nakipoğlu “İran Sınır: Kurşunlar ve

Kurtlar arasında”

3- Fevzi Kızılkoyun “Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı”

2022

1- Çiğdem Toker “Kanal İstanbul Dosyası”

2- Can Özçelik “Kendi Bakanlığına Mal Satan Bakan”

3- Pelin Ünker “Pandora Papers”

2023

1- Murat Ağırel “Uyuşturucu Kıskancında Türkiye”

2- Doğu Eroğlu “Belgeleriyle BTK-gate”

3- Çiğdem Toker “Atatürk Havalimanı’na Millet Bahçesi Operasyonu”

2024

1- Asuman Aranca Kol “Sinan Ateş Cinayeti Dosyasındaki Bilirkişi Raporuna T24 Ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş”

2- Murat Ağırel “Kızılay, Deprem Telaşında AHBAP’a Çadır Sattı”

3- Hale Gönültaş & Thalys Augusto de Alcantara Anjos “Süleymancılar, Brezilya’daki Amazon Ormanlarından Türkiye’ye Çocuk Getirdi”