Ağustos ayında birliğine teslim olacak yurttaşlar, askerlik yerlerini öğrenmek için MSB’nin celp dönemi açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2025 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB Ağustos celbi sorgulaması nasıl yapılır?

2025 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 2025 Ağustos celp dönemine ait askerlik yerleri 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden duyuruldu.

2025 AĞUSTOS ASKERLİK YERİ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

MSB, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 celp dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu; sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil üzerinden sorgulanabilecek.