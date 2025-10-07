Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görev almak üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2025 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başladı mı? DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU MU?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün personel alımına ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, merkez teşkilatında görev yapmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar ve 1 arkeolog alınacak.

Ayrıca taşra teşkilatında görev yapmak üzere 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli istihdam edilecek.

Bu kapsamda, kurum bünyesinde toplam 240 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

DKMP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 7-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla ya da https://kariyerkapisi.gov.tr

adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak. Bu sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısı kadar asil aday ile asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek.