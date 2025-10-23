İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polisler için maaş promosyonu ihale süreci tamamlandı. Peki, 2025 EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu? EGM promosyon ödemesi ne zaman yatacak?

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi tamamlandı. Yapılan anlaşma kapsamında, EGM personeline Vakıfbank tarafından 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Son olarak üç yıl önce imzalanan protokol, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu yılki yeni protokolün de benzer şekilde 2025 yılının Kasım ayında yürürlüğe girmesi ve ödemelerin ilk hafta içerisinde personel hesaplarına yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.