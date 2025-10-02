Üniversite öğrencilerinin masraflarını azaltmak amacıyla toplu taşımada abonman desteği sağlanıyor. Genç Üniversiteli Desteği’nden yararlanamayan 20 bin öğrenci, bu kapsamda sunulan ulaşım yardımından faydalanabilecek. Peki, 2025 İBB abonman desteği başladı mı? İBB öğrencilere ulaşım desteği ne kadar, nasıl alınır?

ÖĞRENCİLERE ABONMAN YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan abonman desteği için ayrı bir başvuru alınmıyor. Öğrenciler, 23 Eylül’de başlayan ve 17 Ekim’de sona erecek Genç Üniversiteli Desteği başvuru sayfası üzerinden sürece dahil olabilecek.

Abonman yardımı, Genç Üniversiteli Desteği’nden faydalanamayan 20 bin öğrenci için geçerli olacak. Ödemeler, her ay mavi abonman kartı bulunan İstanbulkart’a aktarılacak ve destek süresi 9 ay olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler Şubat ayında yapılmıştı; bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği sonuçlarıyla birlikte abonman yardımının da sonuçları açıklanacak. 2024 yılında sonuçlar 31 Aralık’ta duyurulmuştu.