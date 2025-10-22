İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı2025/İSG başvuruları merak konusu oldu. Peki, 2025 İSG başvuruları başladı mı? İSG başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 İSG BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları, 22 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 30 Ekim Perşembe sona erecek.

Geç başvurular ise 5 Kasım 2025 tarihinde alınacak.

2025 İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025 İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İSG sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.

SINAV ÜVRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Adaylar sınav ücretini, aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.