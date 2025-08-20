İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

İL İL TYP KURA SONUÇLARI 2025

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimlerinin yapılacağı tarihi öğrenmek için başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfasını kontrol edebilecek. Ayrıca, kura sonuçları İŞKUR e-Devlet ekranındaki “Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru” bölümü üzerinden il bazında sorgulanabilecek.

BİLECİK'TE TYP KURALARI ÇEKİLECEK

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, il genelindeki okulların temizlik hizmetlerini karşılamak üzere 6 ay süreyle 230 geçici personel istihdam edileceğini duyurdu. Başvurular 19 Ağustos’ta sona erecek olup, sürecin ardından kura çekimi yapılacak. Ancak 230 temizlik personeli için gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi henüz netleşmedi; duyuru Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak.

İL İL BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kastamonu’da 1-5 Ağustos, Ordu’da 1-5 Ağustos, Sinop’ta 7-11 Ağustos ve Zonguldak’ta 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru süreci tamamlandı. Bilecik’te ise 15-19 Ağustos tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

İŞKUR TYP TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları, e-İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya İŞKUR İl ve Şube Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.