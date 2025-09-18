Kasım ayında birliğine teslim olacak yurttaşlar, askerlik yerlerini öğrenmek için MSB’nin celp dönemi açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2025 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB Kasım celbi sorgulaması nasıl yapılır?

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ A ÇIKLANDI MI?

Kasım 2025 döneminde askerlik görevini yapacak yükümlülerin celp ve sevk yerleri, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.

2025 KASIM ASKERLİK YERİ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Adayların sevk belgeleri, sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak.