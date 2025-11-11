Milli Eğitim Bakanlığı bu ay sözleşmeli öğretmen atayacak. Peki, 2025 Kasım Sözleşmeli Öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözleşmeli öğretmen başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmen başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde açıklanacak.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?
7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.