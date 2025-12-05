OGM personel alımı başvuruları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru kılavuzunda personel alımı detayları belli oldu. Peki, 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,
- KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,
- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.