2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, bakanlık bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanları ÖSYM üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercihleri başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personel alımları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda yer alan kurallara uygun şekilde başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

ÖSYM ya da Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri ise geçerli sayılmayacak.