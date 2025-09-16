Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2025 yılı 2. dönem için sağlık personelinin ilk defa ve yeniden atama kurası gerçekleştirilecektir. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura sonuçları açıklandı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM ATAMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kura takvimi belli oldu. 2025 yılı 2. dönem kura başvuruları ve tüm süreçler, ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülecek. Detaylar ve münhal kadrolar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

Kura, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak. Atamalar, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Eczacı unvanı için kura iki aşamalı olarak uygulanacak:

Yerleştirme: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için, yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun eczacılar alınacak.

Yerleştirme: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarına uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı atamaları yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalarda, adayların önceki kura dönemlerinden aldıkları puanlı kura sistemi uygulanacak.

Başvurularını iptal etmek isteyen adaylar, 17 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında iptal işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden EKİP sistemi aracılığıyla yapılacak.

Adaylar, ilan edilen takvimde başvuru formunu doldurarak tercihlerini kesinleştirecek; kesinleştirme yapılmayan başvurular geçerli sayılmayacak. Her aday en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerine yerleşemedikleri takdirde boş kalan münhallere kura ile yerleştirilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.DÖNEM ATAMA KURASI

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları 7 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecektir. Kura sonucu ile birlikte kura yeri ve saati, https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.