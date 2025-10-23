Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün promosyon anlaşmalarını tamamlamasının ardından, gözler Sağlık Bakanlığı personeline yapılacak promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Bakanlığın promosyon anlaşmaları için 100 bin liralık taban tutar belirlediği ifade ediliyor. Bu süreçte her ilin Sağlık Müdürlüğü, anlaşma görüşmelerini kendi bünyesinde yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezi olarak değil, il bazında gerçekleştiriliyor. Bazı illerde promosyon tutarlarının düşük kalması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında ek görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının ise en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.