2025 sonu itibarıyla Gönüllü BES’teki toplam fon 2 trilyon lira oldu: Ortalama 200 bin TL!

Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemini (BES) büyütmek için çalışmalar devam ederken yeni açıklanan ayrıntılı veriler, özellikle ortalama fon büyüklüğü açısından dikkat çekici sonuçlar içeriyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yeni yayımladığı “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörü: Gelişmeler ve Temel Göstergeler, Ocak-Aralık 2025” raporuna göre 2025 sonu itibarıyla gönüllü BES’te 222.1 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 2 trilyon 34 milyar lira fon birikti. Buna göre Ekim 2003’te fiilen işlemeye başlayan sistemdeki 10 milyon 156 bin 228 katılımcının ortalama fon büyüklüğü ise 200 bin 264 lira düzeyinde. Bu ortalama fon 2024’te 119 bin 675 lira, 2023’te 81 bin 59 liraydı. Ocak 2017’de devreye giren otomatik BES’teki top fon büyüklüğü ise 8.2 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 129.2 milyar lira. Sistemdeki 10 milyon 207 bin 125 kişinin ortalama fon büyüklüğü de 12 bin 662 lira hesaplandı. Bu ortalama 2024’te 8 bin 863 lira ve 2023’te 5 bin 699 liraydı.

’YABANCI’DA AZALMA

Öte yandan yine SEDDK’nin raporu göre sigorta sektöründeki yabancı sermaye payında azalma sürüyor. 2024’te yüzde 45 olan “özsermayedeki yabancı payı”, 2025 yılında yüzde 44’e düştü. Bu oran 2023’te yüzde 48’di.