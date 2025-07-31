Doğum yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aylık ödeme yapıyor. Peki, 2025 Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Doğum yardımı ödemesi nereden alınır?

TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)