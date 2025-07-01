Akaryakıt istasyonlarında denetim süreçlerini kolaylaştırmak ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kayıt işlemlerinde son tarih daha önce açıklanmıştı. Peki, 2025 UTTS kaydı için son gün ne zaman? UTTS süresi uzatıldı mı?





ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

TTS UZATILDI MI?

UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) kapsamında tanınan son kayıt tarihi 30 Haziran olarak duyuruldu. Şu ana kadar kayıt süresinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, belirtilen tarihe kadar TTB (Taşıt Tanıma Birimi) montajını yaptırmayan mükellefler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Süreyi kaçıran taşıt sahipleri için 144 bin TL’ye kadar ceza uygulanması gündemde. Ayrıca, 1 Temmuz itibarıyla TTB montajı yapılmamış araçlardan alınan akaryakıtla ilgili belgeler UTTS kapsamında düzenlenmemiş kabul edilecek. Bu da söz konusu akaryakıt harcamalarının vergi beyanlarında gider olarak gösterilemeyeceği anlamına geliyor.

Mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak ve gider haklarını kaybetmemek adına işlemlerini son tarih olan 30 Haziran’a kadar tamamlamaları büyük önem taşıyor.

UTTS TAKTIRMAMA CEZALARI

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, ödeme kaydedici cihaz fişlerinin UTTS kurallarına uygun düzenlenmemesi durumunda uygulanacak idari para cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Fişlerin UTTS kapsamında düzenlenmemesi halinde uygulanacak cezalar şu şekilde sıralandı:

1. tespitte: 14.000 TL

2. tespitte: 28.000 TL

3. tespitte: 43.000 TL

4. tespitte: 57.000 TL

5. tespitte: 70.000 TL

6. tespit ve sonrası için: 140.000 TL

Ayrıca, UTTS ile ilgili yükümlülüklere uymayan mükelleflere de işletme türüne göre idari para cezası uygulanacak:

Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için: 28.000 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri için: 14.000 TL

Diğer mükellef grupları için: 7.000 TL