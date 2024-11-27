Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:50

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:50

Trafik cezaları 2025 listesi gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Peki, 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)

(Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

EN UCUZ MTV 4.835 TL OLACAK

Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

TRAFİK PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.