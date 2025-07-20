ÖSYM tarafından 2 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları açıklandı. Peki, 2025 YKS birincileri hangi ilden, hangi okuldan çıktı?

2025 YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLDEN VE HANGİ OKULDAN ÇIKTI?

2025 YKS birincileri belli oldu. Liste şu şekilde;

- Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep,

- Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa,

- Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul.

AYT VE TYT'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, ilk duygularını İhlas Haber Ajansı'na açıklayarak, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum" dedi.

YDT İNGİLİZCE BİRİNCİSİ: İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIM

ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçlara göre, Yabancı Dil Testi oturumlarında İngilizce'de, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti.