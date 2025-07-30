AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Peki, 2025 Yüksek Askeri Şura ne zaman? Yüksek Askeri Şura toplatısı nedir?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NE ZAMAN TOPLANACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da düzenlenecek olan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının, bu yıl Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor. Geleneksel olarak ayın başında gerçekleştirilen toplantının, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 7 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00’de yapılması bekleniyor.