19.10.2025 09:30:00
Haber Merkezi
Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer alıyor. Peki, 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli?

2025 yılında zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında yapılıyor ve 4 ay sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk süresi 5 aya çıkarıldı. Buna göre; Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Kamyon, çekici, otobüs gibi araç tiplerinde dingildeki tüm lastiklerin zorunlu kış lastiği uygulamasına uyması gerekiyor. Kurala uymayan araçlara ise 5.856 TL ceza kesilecek.

