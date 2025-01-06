2025’te 5 ilçeye yeni mezarlık alanı kazandırılacak

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:37

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezinde mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç gibi nedenlerle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ve kentin mezar ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Her ay 3 bin, yılda 36 bin kişinin defnedildiği şehirde yıllık 150 dönüm alanın mezarlık olarak gömüye açılması gerekiyor.

2024 YILINDA 97 BİN METREKARELİK ALAN GÖMÜYE AÇILDI

Bu yıl içerisinde Gaziemir Sarnıç Mezarlığı’nın bitişiğinde yaklaşık 55 bin, Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi’nde 11 bin, Menderes Yeniköy Mahallesi’nde 10 bin, Menderes Çakaltepe Mahallesi’nde yaklaşık 12 bin, Menemen Yayla (Emiralem) Mahallesi’nde 3 bin, Ansızca Mahallesi’nde 6 bin metrekarelik alan gömüye açıldı.

2025 YILINDA KENTE KAZANDIRILACAK MEZARLIK ALANLARI

Bornova Kayadibi Mahallesi’nde 100 bin, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde yaklaşık 60 bin, Kemalpaşa Akalan Mahallesi’nde 5 bin, Menemen Yayla (Emiralem) Mahallesi’nde 93 bin, Seferihisar Turgut Mahallesi’nde yaklaşık 24 bin olmak üzere 282 bin metrekarelik alanın defin hizmetine açılması planlanıyor. 2025’de açılacak mezarlık alanlarının toplam büyüklüğü 40 futbol sahasının alanına eşit.

8 İLÇEYE YENİ MEZAR ALANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun onayladığı; orman olan Buca Zafer,Bornova Yaka, Menderes Oğlananası ve Yeniköy,Menemen Yahşelli, Kemalpaşa Damlacık, Torbalı Çapak,Güzelbahçe Yaka ile hazine arazisi olan Seferihisar Payamlı mahallerinde yaklaşık 900 bin metrekarelik alanın gömüye açılması için tahsis işlemleri sürüyor.

800 BİN METREKARELİK ALAN İÇİN ONAY BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 800 bin metrekarelik alanı mezarlık olarak kente kazandırmak için İl Hıfzıssıhha Kurulu’na başvuruda bulundu. Onay verilmesi halinde Karşıyaka Sancaklı Mahallesi’nde bulunan Doğançay Mezarlığı, yaklaşık 250 ile 300 bin metrekare genişletilecek. Yine Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy, Bergama Çitköy, Menderes Akçaköy, Menemen Maltepe ve Seferihisar Beyler mahallelerine yeni mezarlık alanı kazandırılacak.

“ZOR GÜNLERDE YURTTAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlılar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş da kentte aylık 3 bin yurttaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Bu nedenle yeni mezarlık alanlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Ali Kemal Elitaş, “Belediyemiz 22 milyon metrekare yani yaklaşık Konak ilçesi büyüklüğünde mezarlık alanına sahip. Kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hayatını kaybeden 3 bin vatandaşımızın yaklaşık yüzde 17’si nakille il dışına gidiyor. Bir havayolu şirketi ile yaptığımız protokolle Türkiye’nin her yerine nakil de gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu zorlu süreçlerde onlara destek oluyoruz. Havalimanı olmayan yerlere de cenaze nakil araçları ile cenazeleri ulaştırıyoruz” diye konuştu.