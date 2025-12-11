2026 yılı bedelli askerlik ücreti için geri sayım başladı. Peki, 2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik ücreti 3 Ocak 2026 tarihinde netlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ARTACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 4 aylık memur enflasyon farkı netleşmiş oldu. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi aylık 2,55 olarak duyuruldu. Bu oranlar baz alındığında memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.