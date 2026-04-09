2026 bekçilik şartları değişti: Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor? Bekçi alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday için 2026 bekçilik başvuru şartları güncellendi. Peki, Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor? Bekçi alımı ne zaman?

2026 YENİ BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeye göre, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılacak ilde son bir yıl boyunca ikamet etme şartı getirildi. Adli sicil ve güvenlik kriterleri ise önemini koruyor; adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve silahlı görev yapmaya engel durumlarının olmaması şartları devam edecek.

Bunun yanı sıra, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2026 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili olarak henüz resmi bir kontenjan duyurusu yapılmadı. Adaylar, hangi illerde ve kaç kişilik alım gerçekleştirileceğine dair bilgilerin ÖSYM ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi açıklamaları bekliyor. Bu nedenle başvurular ve yerleştirme süreçleriyle ilgili net rakamlar henüz bilinmiyor.