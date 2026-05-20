Buğday taban fiyatları ne zaman açıklanır, sorusu da mayıs ayıyla beraber gündeme geldi. Peki, 2026 buğday fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

2026 BUĞDAY FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı hububat alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üreticilerin yakından takip ettiği buğday ve arpa taban fiyatlarının, önceki yıllardaki takvime benzer şekilde Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatları, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından çok yönlü bir ekonomik analiz neticesinde belirlenir. Bu sürecin en temel sacayağını; gübre, mazot, tohum, ilaç ve işçilik gibi çiftçinin doğrudan katlandığı üretim maliyetleri oluşturur ve açıklanan taban fiyatın üreticiye sürdürülebilir bir kâr payı bırakması hedeflenir.