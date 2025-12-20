2026 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... 2026 bütçe teklifinin 15 maddesi kabul edildi

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri tamamlandı. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 15 maddesi kabul edildi. Genel Kuruldaki bütçe maratonunda yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16-21'inci maddeleri görüşülecek.

Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şöyle konuştu:

"Bir vekilimiz, vergi dairelerinin yeterli olmaması nedeniyle vatandaşların hizmetlerinin aksatıldığını iddia ettiler. Teknolojik dönüşümü sağladığımız, bütünleşik kamu mali bilişim sistemiyle muhasebe hizmetlerinin merkezileştirilmesi yönünde aldığımız karar çerçevesinde kapatılan mal müdürlüklerinin yerine ilçelerde vergi hizmetlerini sunmak üzere vergi daireleri ya da şubeler açılmaktadır. Bu yılın başında 481 olan vergi dairesi sayısını 840'a çıkarmış bulunuyoruz. Vergi hizmetlerinin tamamını dijital olarak da vatandaşların hizmetine sunuyoruz.

Organize sanayi bölgelerinde attığımız adımlara ilişkin bir vekilimizin hususları oldu. Geçtiğimiz yıl eylül ayından yönetmelikte kapsamlı bir reform çalışması yaptık. Organize sanayi bölgelerinde atıl bulunan yatırım yerlerinin hızla üretime kazandırılması için adımlar attık. Süresinde yatırımını tamamlamamış sanayicilerimize ilave sürelerden yararlanma imkanı getirdik. Geçtiğimiz dönemde 4 bin 697 sanayicimiz bu imkandan yararlandı. Bu yıl 17 Ekim'de yeniden bir düzenleme yaparak, 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapma imkanını sanaycilerimize getirdik. Buralardan harçlardan elde edilen harçları ne yaptığımız sordular milletvekilleri. Bu paralarla Türkiye'nin dört bir yanında sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız.

AK Parti iktidarları döneminde esnaf sayısı 1 milyon 300 binden, 2 milyon 300 bine yükseldi. 766 bin esnaf ve sanatkarımıza sağladığımız hazine destekli kredi bakiyesi 289 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerinin faizlerinin yarısını hükümet olarak biz karşılıyoruz. 2025 yılında bu amaçla 60 milyar lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de yalnız bırakmayacağız. Emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"YATIRIMA ODAKLANALIM"

Bakan Kacır'ın ardından ise siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu ülkenin temel ihtiyacı yatırım, istihdam, üretim ve teknolojidir. Bakın, geçen yıl teknoloji ihracatımız yaklaşık 10 milyar dolar civarındaydı. Bunun 7 milyar doları drone’lar, İHA'lar, SİHA'lar. Geriye 3 milyar dolar kalıyor. Tayvan’ın yalnızca bir mikroçip fabrikasının yıllık ihracatı 150 milyar dolar. Bu nedenle, ne olur dışarıdan gelecek sıcak paraya ya da yüksek faizli paraya değil, yatırıma odaklanalım. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Kısaca ifade etmek istiyorum. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında kabul edilmiştir. Kanun tam 60 yıldır yürürlüktedir. Bu süre zarfında eğitim yapısında büyük değişimler yaşanmış, istihdam çeşitlenmiş, teknolojik gelişmeler iş yapma biçimlerini dönüştürmüş, yeni çalışma modelleri ortaya çıkmış ve vatandaşın devletten beklentileri doğal olarak farklılaşmıştır. Ücret ve istihdam dengesi bozulmuş, atama, sicil, yerleştirme ve terfi gibi birçok konuda ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunların çözümü için etkin ve verimli bir kamu hizmeti anlayışını esas alan bir sistem reformuna ihtiyaç vardır." diye konuştu.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ DİYOR VE BU SUÇLARIN AYDINLATILMASI İÇİN BİR KEZ DAHA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de "Bugün 19 Aralık. 19 Aralık 1978’de Maraş’ta Kürt ve Alevi yurttaşların katledildiği bir gün. Yine 19 Aralık 2000’de, Hayata Dönüş Operasyonu’nda cezaevlerindeki insanların Milli Güvenlik Kurulu kararıyla katledildiği bir gün. Yine 19 Aralık 2015’te Taybet Ana’nın Silopi’de katledildiği bir gün. Bu 19 Aralık’ta bir kez daha yitirdiklerimizi saygıyla anıyorum. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz diyor ve bu suçların aydınlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ACI OLAYLARLA GEREKTİĞİ GİBİ YÜZLEŞİLMEDİĞİ İÇİN BENZER KATLİAMLARA MAALESEF TANIK OLDUK"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şu ifadeleri kullandı:

"1978 yılında, 12 Eylül’e giden karanlık günlerde Maraş Katliamı 19 Aralık’ta başlatıldı. 111 vatandaşımız öldürüldü, katledildi; binlerce iş yeri ve konut yağmalandı, kundaklandı. Bu acı olaylarla gerektiği gibi yüzleşilmediği için benzer katliamlara maalesef tanık olduk. Aynı şekilde, Fethullahçı bir çetenin kumpası sonrasında tutuklanan ve tekrar tutuklanma süreciyle karşı karşıya kaldığında yaşamına son veren Ali Tatar’ı da buradan anmak istiyorum. Hem katliamlar hem de Ergenekon kumpasları dışarıda tezgahlanan, kirli odaklar tarafından desteklenen süreçlerdir. 12 Eylül darbecileri ve onların ardılları olan AKP iktidarları tarafından bu yapılar büyütülmüş, korunmuş ve bugüne kadar da olması gerektiği gibi mücadele edilmemiştir. Bu nedenle katliamları anıyor, kaybettiğimiz insanları saygıyla yad ediyor ve gerçek bir hesaplaşmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz"

"İYİLİK VE DOSTLUK GALİP OLSUN"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Gün biterken, bütçe biterken, pek yapmadığımız bir şeyi yapacağım. Size de teşekkür ediyorum. Verilen sürenin biraz aşılmış olmasına rağmen cevap vermeyeceğim. Diliyorum ki iyilik ve dostluk galip gelsin. Hayırlı geceler olsun"