Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman?

2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman?

5.05.2026 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için 27 Nisan’da başlayan başvuru süreci 4 Mayıs’ta tamamlanırken, adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 157 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar sürece yoğun ilgi gösterirken, başvurular 27 Nisan–4 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekiminin 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirileceği bildirildi.

GSB İŞÇİ ALIMI: BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KURA VE BELGE SÜRECİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapan ve şartları sağlayan tüm adayların yer aldığı listeler Bakanlığa iletilecek. Bu listeler doğrultusunda, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday belirlenmek üzere noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak olup çekiliş yeri daha sonra Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar diledikleri takdirde kura çekimini izleyebilecek.

Noter huzurunda yapılan kura sonucunda asıl listede yer alan adaylar, ilerleyen tarihlerde başvurdukları kadro için gerekli belgeleri, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.

İlgili Konular: #personel alımı #Gençlik ve Spor Bakanlığı #GSB

İlgili Haberler

Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı?
Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çipli top teknolojisinin Türkiye’de uygulanması için harekete geçti. Peki, Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı?
MEB duyurdu: 'e-Sınav' uygulamasının kapsamı genişletildi
MEB duyurdu: 'e-Sınav' uygulamasının kapsamı genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı elektronik ortamda gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın kapsamının genişleteceğini ve bu kapsamda kara yolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için kara yollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın elektronik ortama taşındığını duyurdu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ne zaman? TTK 262 personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ne zaman? TTK 262 personel alımı başvuru şartları neler? Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın’da görevlendirilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ne zaman? TTK 262 personel alımı başvuru şartları neler?