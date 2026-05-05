Gençlik ve Spor Bakanlığı, 157 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar sürece yoğun ilgi gösterirken, başvurular 27 Nisan–4 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekiminin 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirileceği bildirildi.

GSB İŞÇİ ALIMI: BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KURA VE BELGE SÜRECİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapan ve şartları sağlayan tüm adayların yer aldığı listeler Bakanlığa iletilecek. Bu listeler doğrultusunda, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday belirlenmek üzere noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak olup çekiliş yeri daha sonra Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar diledikleri takdirde kura çekimini izleyebilecek.

Noter huzurunda yapılan kura sonucunda asıl listede yer alan adaylar, ilerleyen tarihlerde başvurdukları kadro için gerekli belgeleri, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.